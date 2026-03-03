Επαφές κορυφής για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο – Ενημέρωση Τασούλα από Μητσοτάκη

Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας προς την Κύπρο συζήτησαν το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, καθώς και για τη στάση και τη συνδρομή της χώρας μας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένει στη διάθεση των πολιτικών αρχηγών για αναλυτική ενημέρωση, είτε μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων είτε στο πλαίσιο της Βουλής, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμικής συνεννόησης.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενημερώθηκε για τις εξελίξεις που αφορούν τα πλήγματα τα οποία επιχειρήθηκαν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, ενώ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο ενόψει των αυξημένων προκλήσεων στην περιοχή.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχών διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δεδομένων που διαμορφώνονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

