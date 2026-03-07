Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Πάνω από 270 έφτασαν στην Αθήνα με ειδικές πτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Μέσα σε μία ημέρα περισσότεροι από 270 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν με ασφάλεια στην Αθήνα μέσω ειδικών πτήσεων.

Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Πάνω από 270 έφτασαν στην Αθήνα με ειδικές πτήσεις
07 Μαρ. 2026 9:39
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια την Παρασκευή 6 Μαρτίου επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους που βρίσκονταν σε χώρες της περιοχής.

Πτήσεις από το Ομάν προς την Αθήνα

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Παράλληλα, ακόμη 89 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα μεταφέρθηκαν επίσης από το Ομάν στην ελληνική πρωτεύουσα με ειδική πτήση της SKY express, με τη φροντίδα της ίδιας διπλωματικής αποστολής.

Μεταφορά και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους μεταφέρθηκαν από τη Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα με δύο πτήσεις της εταιρείας Air Arabia.

Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών των ελληνικών αρχών να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση πολιτών από περιοχές που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σε επιφυλακή το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συνεχή ετοιμότητα, προκειμένου να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή και ενδέχεται να επηρεάζονται από την κλιμάκωση της έντασης.

Υπενθυμίζεται ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι διαθέσιμα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ζητήσουν άμεσα συνδρομή σε περίπτωση ανάγκης.

