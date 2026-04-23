Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου

Μια πρωτότυπη εκδήλωση γνωριμίας μεταξύ γονέων και επαγγελματιών εκπαίδευσης και παιδικής φροντίδας θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, από τις 16:00 έως τις 21:00, στον χώρο του My Way Hotel & Events (Όθωνος Αμαλίας 16).

Η Ημέρα Γνωριμίας Γονέων με Εκπαιδευτικούς & Φροντιστές δίνει τη δυνατότητα σε γονείς που αναζητούν αξιόπιστη υποστήριξη για τα παιδιά τους να γνωρίσουν από κοντά επαγγελματίες, μέσα από σύντομες, οργανωμένες συναντήσεις, με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της ποιότητας φροντίδας και εκπαίδευσης στην τοπική κοινότητα.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης, όπως:

• Βρεφονηπιοκόμους & babysitters

• Παιδαγωγούς & εκπαιδευτικούς

• Καθηγητές ξένων γλωσσών

• Νοσηλευτές & συνοδούς παράλληλης στήριξης

• Ειδικούς παιδαγωγούς & θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές)

Οι συμμετέχοντες επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να:

• Γνωρίσουν γονείς που αναζητούν άμεσα συνεργασία

• Παρουσιάσουν προσωπικά το έργο και τις υπηρεσίες τους

• Ενισχύσουν την επαγγελματική τους προβολή

• Δημιουργήσουν ενισχύσεις τη δικτύωσή σου σταθερές συνεργασίες με προοπτική συνέχειας

Δηλώσεις συμμετοχής για επαγγελματίες: 🔗 https://forms.gle/Yd4ekVv9aLc9jxgTA

Η συμμετοχή των επαγγελματιών είναι περιορισμένη, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των συναντήσεων, ενώ η είσοδος για τους γονείς είναι ελεύθερη.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση: 🔗 https://tapaidiamazi.gr/event/imera-gnorimias-goneon-me-ekpaideutikous-kai-frontistes/

