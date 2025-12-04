Επανίδρυση ή ανακύκλωση;

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς σκιαγραφεί την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, αλλά εγείρει ερωτήματα για το πραγματικό περιεχόμενο της «Αλλαγής».

Συνθήματα του τύπου «Επανίδρυση», «Νέος Πατριωτισμός» και «Νέα Μεταπολίτευση» ακούγονται εντυπωσιακά, ωστόσο δεν διευκρινίζεται πώς μπορούν να συνδυαστούν με μια «πολύχρωμη κινηματική» προοδευτική παράταξη.

Η δε αυτοοργάνωση της βάσης ακούγεται επαναστατική, αλλά η πρακτική της εφαρμογή παραμένει ασαφής.

Με λίγα λόγια, μείναμε πάλι με την απορία αν έχουμε μπροστά μας ένα πολιτικό Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς ή μια ακόμα επικοινωνιακή στρατηγική που ανακυκλώνει τις ίδιες προσδοκίες.