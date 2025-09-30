Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ

Στη σύλληψη τριών ατόμων – ενός 37χρονου Έλληνα και δύο αλλοδαπών, ενός 34χρονου Βούλγαρου και ενός 24χρονου Αφγανού – προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ενέχονταν σε παράνομες μεταφορές μεταναστών. Οι συλλήψεις έγιναν από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας.

Χίος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες, στα χέρια των Αρχών ο διακινητής

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών εντός της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου, σε έλεγχο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης (ύψος Σίνδου), αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο με οδηγό τον 37χρονο και συνοδηγό τον 24χρονο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αργότερα το βράδυ στην Εγνατία Οδό, μετά τα Κερδύλια, εντοπίστηκε ένα άλλο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον 34χρονο, το οποίο προσπαθούσε να αποφύγει έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί χωρίς έγγραφα, εκ των οποίων οι δύο στο πορτμπαγκάζ.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι μετανάστες πλήρωσαν 16.000 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους. Κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



