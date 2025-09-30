Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ

Συλλήψεις τριών διακινητών

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
30 Σεπ. 2025 9:59
Pelop News

Στη σύλληψη τριών ατόμων – ενός 37χρονου Έλληνα και δύο αλλοδαπών, ενός 34χρονου Βούλγαρου και ενός 24χρονου Αφγανού – προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς ενέχονταν σε παράνομες μεταφορές μεταναστών. Οι συλλήψεις έγιναν από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας.

Χίος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες, στα χέρια των Αρχών ο διακινητής

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών εντός της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου, σε έλεγχο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης (ύψος Σίνδου), αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο με οδηγό τον 37χρονο και συνοδηγό τον 24χρονο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αργότερα το βράδυ στην Εγνατία Οδό, μετά τα Κερδύλια, εντοπίστηκε ένα άλλο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον 34χρονο, το οποίο προσπαθούσε να αποφύγει έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί χωρίς έγγραφα, εκ των οποίων οι δύο στο πορτμπαγκάζ.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι μετανάστες πλήρωσαν 16.000 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους. Κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:32 Νικητές για 4η χρονιά οι Αυγερόπουλος / Γιαβάσης με Peugeot στο 12ο Ράλι Αιγίου
10:24 Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας
10:19 Κικίλιας: Ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
10:15 Σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ, που θα δείτε τα παιχνίδια
10:10 Daikin Promo Bus: Καινοτομία εν κινήσει στη ΔΕΘ 2025
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία
9:59 Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
9:58 Πάτρα: Σεμινάριο αυτοπροστοσαίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
9:49 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
9:49 Οι μετεωρολόγοι για την έλευση της κακοκαιρίας τύπου «Π», φέρνει και χιόνια ΧΑΡΤΕΣ
9:42 Γονικός έλεγχος από την OpenAI και ειδοποιήσεις ασφαλείας
9:33 Αμυράς: Τι αποκάλυψε το πόθεν έσχες του
9:28 Τι «λένε» τα Πόθεν Εσχες των αχαιών βουλευτών
9:23 Μαρινάκης για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος στην εργαλειοποίηση»
9:14 Λατινοπούλου: «Χυδαίο» να να εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι για ψηφαλάκια
9:10 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Κάλεσμα στην αυριανή πανελλαδική απεργία
9:06 Πάτρα: Ανοικτά για τους μαθητές τα κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
8:58 Από τι πέθανε τελικά η Μαρίσσα Λαιμού, τι καταγγέλει η οικογένεια
8:54 Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ