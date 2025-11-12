Επεισόδιο στο Δημαρχείο Λάρισας: Επίθεση πολίτη σε αντιδήμαρχο για εργασιακή υπόθεση της συζύγου του

Ένταση σημειώθηκε στο Δημαρχείο Λάρισας, όταν πολίτης επιτέθηκε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Αχιλλέα Κέλλα, μετά από διαφωνία σχετικά με υπηρεσιακό ζήτημα της συζύγου του. Ο Δήμος Λαρισαίων καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη πράξη βίας» και δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον αντιδήμαρχο.

12 Νοέ. 2025 14:32
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/11) στο Δημαρχείο Λάρισας, όταν πολίτης επιτέθηκε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Αχιλλέα Κέλλα, με αφορμή εργασιακό ζήτημα της συζύγου του, που εργάζεται στον Δήμο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας επισκέφθηκε τον αντιδήμαρχο στο γραφείο του για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον κ. Κέλλα. Η ένταση εκτονώθηκε χάρη στην παρέμβαση ψυχραιμότερων, που απέτρεψαν τα χειρότερα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει κατηγορηματικά το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «απαράδεκτη» και «ξένη προς τις αρχές της δημοκρατίας και του αλληλοσεβασμού».

«Ο Δήμος Λαρισαίων δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής αιρετών και υπαλλήλων του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δημοτική αρχή εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον αντιδήμαρχο Αχιλλέα Κέλλα, ο οποίος –όπως επισημαίνεται– «επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του».

Το περιστατικό έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη νομική διαδικασία. Η λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα, όπως σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

