Έπεσαν κομμάτια από το ταβάνι πάνω σε αθλήτρια ΒΙΝΤΕΟ
Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινάμέχρι να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος
Ένα πρωτοφανές συμβάν, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, συνέβη στον αγώνα μεταξύ Αρη και ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.
Στο πρώτο σετ και με το σκορ 23-20 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, η παίκτρια των φιλοξενούμενων, Αμπότ Σιμόν, έκανε υποδοχή, έπειτα από σερβίς του Άρη και η μπάλα πήρε ύψος, καταλήγοντας στην οροφή του γηπέδου της Μίκρας.
Αποτέλεσμα ήταν να πέσουν κομμάτια από την οροφή δίπλα στο κεφάλι της παίκτριας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.
Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά μέχρι να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος και το παιχνίδι συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, με την ομάδα της Σαντορίνης να παίρνει τη νίκη με 3-1.
Δείτε το σοκαριστικό περιστατικό
