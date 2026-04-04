Επιχείρηση-σκούπα στη Γαστούνη: Έρευνες σε σπίτια, προσαγωγές και έξι συλλήψεις

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στη Γαστούνη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας, μεταξύ αυτών αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Πηνειού, Βουπρασίας και Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου, καθώς και αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, την Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού και το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας.

Παράλληλα, στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε εισαγγελικός λειτουργός για την πραγματοποίηση κατ’ οίκον ερευνών, ενώ στο σημείο συμμετείχε και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ελεγχθούν περιπτώσεις πιθανής ρευματοκλοπής.

Η αστυνομική κινητοποίηση είχε ευρύ πεδίο δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 47 άτομα και 16 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έξι έρευνες σε κατοικίες. Από τους ελέγχους αυτούς προσήχθησαν 12 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν και τρεις τροχονομικές παραβάσεις.

Η επιχείρηση κατέληξε συνολικά σε έξι συλλήψεις. Οι υποθέσεις που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

