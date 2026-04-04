Επιχείρηση-σκούπα στη Γαστούνη: Έρευνες σε σπίτια, προσαγωγές και έξι συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γαστούνη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, με ελέγχους, κατ’ οίκον έρευνες και συλλήψεις. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, ενώ στο πεδίο βρέθηκαν και εισαγγελικός λειτουργός και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.

04 Απρ. 2026 11:39
Pelop News

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στη Γαστούνη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας, μεταξύ αυτών αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Πηνειού, Βουπρασίας και Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. Πύργου, καθώς και αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, την Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού και το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας.

Παράλληλα, στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε εισαγγελικός λειτουργός για την πραγματοποίηση κατ’ οίκον ερευνών, ενώ στο σημείο συμμετείχε και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ελεγχθούν περιπτώσεις πιθανής ρευματοκλοπής.

Η αστυνομική κινητοποίηση είχε ευρύ πεδίο δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 47 άτομα και 16 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έξι έρευνες σε κατοικίες. Από τους ελέγχους αυτούς προσήχθησαν 12 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν και τρεις τροχονομικές παραβάσεις.

Η επιχείρηση κατέληξε συνολικά σε έξι συλλήψεις. Οι υποθέσεις που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
