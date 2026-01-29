Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το διευρυμένο πρόγραμμα 2026

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης (επιδόματος «μετακόμισης»), με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την επανακατοίκηση απομακρυσμένων, ορεινών και συνοριακών περιοχών. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026 αναμένεται να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία θα ενσωματώνει τις ανακοινώσεις της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου για επέκταση του προγράμματος.

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τις βασικές αλλαγές και τις ερωτήσεις – απαντήσεις για το διευρυμένο πρόγραμμα:

Ποιες νέες Περιφερειακές Ενότητες εντάσσονται

Προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριά, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα και Δράμα. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αφορούσε αποκλειστικά συγκεκριμένους δήμους του Έβρου (Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, με συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες).

Ποιες νέες κατηγορίες πολιτών γίνονται δικαιούχοι;

Έλληνες του εξωτερικού

Συνταξιούχοι

Φοιτητές που ολοκληρώνουν σπουδές στις νέες Περιφερειακές Ενότητες (Καστοριά, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Δράμα), επιθυμούν να παραμείνουν εκεί και η μόνιμη κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές

Ψηφιακοί νομάδες

Τι αλλάζει στα ποσά του επιδόματος

Το επίδομα ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού (πάνω ή κάτω από 500 κατοίκους). Προηγουμένως ίσχυαν διαφοροποιημένα ποσά μόνο για τον Έβρο: 10.000 ευρώ για οικισμούς έως 500 κατοίκους και 6.000 ευρώ για οικισμούς άνω των 500 κατοίκων.

Πώς θα καταβληθεί το επίδομα

Το ποσό των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η καταβολή σε δύο δόσεις: 50% ως προκαταβολή μετά την έγκριση της αίτησης (πριν την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης) και το υπόλοιπο 50% αργότερα. Η τελική ρύθμιση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει από τον Μάρτιο 2026 και θα φιλοξενηθεί στη διεύθυνση https://relocation.vouchers.gov.gr/home. Για την είσοδο απαιτούνται:

Κωδικοί TAXISnet

Στοιχεία επικοινωνίας

IBAN

Οικογενειακή κατάσταση

Επισύναψη απαραίτητων δικαιολογητικών

Περαιτέρω επεκτάσεις; Σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να διευρύνεται το επόμενο διάστημα, με στόχο την ένταξη και άλλων νησιωτικών και βόρειων περιοχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



