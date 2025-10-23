Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ

Με μεγάλη χαρά και τιμή, ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» Γιώργος Διαμαντόπουλος υποδέχθηκε τον Διοικητή της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ Στέφανο Αναστασόπουλο, για την περίοδο 2025-2026, σε μια επίσημη επίσκεψη που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στο φιλόξενο περιβάλλον του Moxy Hotel, όπου πριν τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, παρουσία του Διοικητή Στέφανου Αναστασόπουλου. Η συνεδρίαση ήταν ανοιχτή σε όλα τα μέλη του ομίλου, προσφέροντας ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή ιδεών με στόχο την ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου του ομίλου. Η παρουσία του Διοικητή αποτέλεσε μεγάλη τιμή, ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης που χαρακτηρίζει το Ρόταρυ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών σημαιών μεταξύ του Διοικητή και του Ομίλου, ενώ ο Όμιλος πρόσφερε στον διοικητή Στέφανο Αναστασόπουλο ένα αναμνηστικό λεύκωμα για το Καρναβάλι της Πάτρας .

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βράβευση του ρ.Γιώργου Σταυρόπουλου από το e-club Greece για τη συμβολή του και τη συνεχή υποστήριξή του προς τον όμιλο, ως ένδειξη εκτίμησης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο όμιλος υποδέχθηκε και την εισδοχή νέου μέλους, τον ρ. Γιώργο Μαραγκό σε μια θερμή τελετή ένταξης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βοηθός διοικητή Χρήστος Καφέζας από τον Ροταριανό Όμιλο των Πατρών ,η προδιοικητής Μάρη Δεληβοριά task force των διακρατικών επιτροπών του Διεθνούς Ρόταρυ, η βοηθός διοικητή Ραχήλ Τοπαλίδου ,η Νατάσα Παναγοπούλου από τον Ροταριανό Όμιλο Λυκαβηττού , και ο Γιώργος Λεπιδάκης πρόεδρος του Ροταριανού Όμιλου Ηράκλειου Κρήτης.

Η ενεργή συμμετοχή των μελών στις εκδηλώσεις και η ενίσχυση του κοινωνικού και πολιτιστικού τους έργου, επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρόταρυ στην τοπική κοινωνία.

