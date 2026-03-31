Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ αναφέρει:

Στη μαρίνα της Πάτρας βρέθηκε αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» προκειμένου να δει την κατάσταση που επικρατεί και να ενημερωθεί αρμοδίως από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους για το χρονοδιάγραμμα πρωτοβουλιών και εργασιών. Τον επικεφαλής του σπιράλ, Πέτρο Ψωμά, συνόδευαν ο Γραμματέας της παράταξης, Ανδρέας Κοσμάτος και ο Κωνσταντίνος Δούβρης, μέλος του σπιράλ και γνώστης των θεμάτων της μαρίνας.

Οι δια γυμνού οφθαλμού διαπιστώσεις της υπάρχουσας κατάστασης είναι, δυστυχώς, στενάχωρες: πλωτές εξέδρες που έχουν καταστραφεί και βυθιστεί, έργα που χρονίζουν, διαθέσιμες θέσεις σκαφών πολύ λιγότερες από τις προβλεπόμενες, πλημμελείς υπηρεσίες προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, εικόνα εγκατάλειψης σε πολλά σημεία, έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας, καλαισθησίας και οργάνωσης.

Διαφορετική, ευτυχώς, ήταν η εικόνα που παρουσιάστηκε στους ανθρώπους του σπιράλ από την Προϊσταμένη Τμήματος Λιμενικής Ζώνης, κ. Ελένη Κωστάκου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά στους επισκέπτες του γραφείου της τις δυσκολίες, την πρόσφατη πρόοδο καθώς και αποφάσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν το άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με την Προϊσταμένη η βελτίωση των συνθηκών αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Πατρέων, οι απαραίτητες επισκευές έχουν δρομολογηθεί για τη φετινή Άνοιξη, ενώ πλησιάζει η εποχή που η λειτουργία της μαρίνας θα γίνεται με τήρηση κανόνων και προδιαγραφών, με ποιότητα υπηρεσιών και σημαντική αύξηση στα έσοδα του δήμου.

Το σπιράλ ευχαριστεί θερμά την Προϊσταμένη για την πλήρη ενημέρωση και για τις αισιόδοξες προβλέψεις, οι οποίες ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών των ανθρώπων του σπιράλ με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να υπάρχει πληροφόρηση από την πηγή για τα μεγάλα ζητήματα της πόλης και τις δημοτικές πρωτοβουλίες.

Η εικόνα της μαρίνας σήμερα δεν τιμά την πόλη, οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν καθιστούν την Πάτρα θελκτική σε ξένους ιδιοκτήτες σκαφών, η δε προτεραιότητα που μάθαμε πως δίνει η δημοτική αρχή στις υποδομές και τη λειτουργία δεν είναι ακόμα ορατή. Ελπίζουμε τα πράγματα σύντομα να αλλάξουν. Θα είναι προς το συμφέρον όλων: του τουρισμού, της τοπικής οικονομίας, του δήμου και των δημοτών, της Πάτρας μας συνολικά.

