Επιστρέφουν με ειδική πτήση οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που φυλακίστηκαν από τους Ισραηλινούς

Με παρέμβαση του Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση ώστε να παραλάβει τους 27 Έλληνες πολίτες, που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ανάμεσά τους και ο πατρινός Βασίλης Μανουδάκης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού».

ΙΤΑΛΙΑ. Σοκ και οργή προκαλούν οι μαρτυρίες των 26 Ιταλών ακτιβιστών της αποστολής Global Sumud Flottilla, που επέστρεψαν στη Ρώμη ύστερα από ημέρες κράτησης σε ισραηλινές φυλακές. Οι ίδιοι μιλούν για εξευτελισμό, βία και απάνθρωπες συνθήκες, ενώ άλλοι 15 παραμένουν ακόμη φυλακισμένοι, αρνούμενοι να υπογράψουν την απέλασή τους.

Οι ακτιβιστές, που συνελήφθησαν στα ανοικτά της Γάζας, περιγράφουν εικόνες που θυμίζουν δικτατορικά καθεστώτα:

«Μας πέταξαν στο έδαφος, μας ανάγκασαν να γονατίσουμε πάνω στο τσιμέντο για ώρες. Δεν επιτρεπόταν να σηκώσουμε το κεφάλι ή να κοιτάξουμε τους δεσμοφύλακες — ή τα σκυλιά τους», λέει ο δημοσιογράφος Λορέντσο Ντ’Αγκοστίνο.

Άλλοι κρατούμενοι καταγγέλλουν στέρηση νερού και φαρμάκων.

«Δεν μας έδιναν πόσιμο νερό επί ώρες. Όταν διαμαρτυρηθήκαμε, μας είπαν ότι υπάρχει το νερό της τουαλέτας», αφηγείται ο Μάζο Νοταργιάννι, πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης Arci Milano, ο οποίος έχει περάσει δύο εμφράγματα.

Η βία ξεκίνησε, όπως καταγγέλλουν, από τη στιγμή της σύλληψης στο λιμάνι.

«Μας χτυπούσαν στο κεφάλι και στην πλάτη, μας φέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα», λέει ο Σαβέριο Τομάζι, Ιταλός δημοσιογράφος. «Μας άλλαξαν τα ονόματα, μας έδιναν προσβλητικά παρατσούκλια και μας ανάγκαζαν να απαντάμε σε αυτά».

Οι φωτογραφίες-σέλφι του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκιβίρ μέσα στη φυλακή, όπου αποκαλούσε τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», έριξαν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι κρατούμενοι αναφέρουν ότι μετά την επίσκεψή του, οι δεσμοφύλακες έγιναν ακόμη πιο επιθετικοί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ανθρωπιστική στήριξη από την Τουρκία: η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να καλύψει τα έξοδα επαναπατρισμού, ωστόσο οι Τουρκικές Αερογραμμές προσφέρθηκαν να καλύψουν όλο το κόστος των πτήσεων από Κωνσταντινούπολη προς Ιταλία.

Οι ακτιβιστές επιμένουν ότι τα πλοιάριά τους μετέφεραν αποκλειστικά ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, διαψεύδοντας τις ισραηλινές αρχές που υποστήριξαν το αντίθετο.

