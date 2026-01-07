Επιστροφή στα χρόνια του «Μίστερ Κολτ»

«Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι». Οι λάτρεις των σπαγγέτι γουέστερν αναγνωρίζουν αμέσως αυτήν τη φράση, η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οπαδός του Τέρενς Χιλ, του Μπαντ Σπένσερ, αλλά και του Τζον Γουέιν, του Κλιντ Ιστγουντ, του Ρόμπερτ Μίτσαμ και του Χένρι Φόντα, για να μην πούμε και του… Χάρι Μπελαφόντε που το 1957 τραγούδησε το «Βενεζουέλα».

Ενδεχομένως ο «πλανητάρχης» – γιατί ναι, αποκαθίσταται, πλέον, σε αυτήν τη θέση ο Πρόεδρος των ΗΠΑ – να είναι «φαν» και του ρητού «Το κακό κυριαρχεί, όταν οι καλοί άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα» το οποίο αποδίδεται στους Εντμουντ Μπερκ ή Τζον Στιούαρτ Μιλ. Τι είναι καλό, όμως και τι είναι κακό στις μέρες μας;

Ας τα πάρουμε από την αρχή: Ο Μαδούρο ήταν ένας δικτάτορας; Η απάντηση είναι «Ναι». Αιμοσταγής; «Μάλλον. Για να εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα χιλιάδες Βενεζουελάνοι…». Και πρέπει να… βγαίνουν από τη μέση οι αιμοσταγείς δικτάτορες; «Μάλλον ναι. Το ίδιο π.χ. δεν πήγε να κάνει και ο Παναγούλης με τον Παπαδόπουλο στη χώρα μας; Ή οι Ρουμάνοι με τον Τσαουσέσκου;». «Ναι, το ίδιο έκαναν» είναι η απάντηση. Απλά το έκαναν οι αυτόχθονες πολίτες και όχι οι Αμερικανοί κομάντος. Ε, και; Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί κομάντος, μήπως θα είχαμε ακόμη τον Χίτλερ επάνω από τα κεφάλια μας;

Και γιατί δεν κηρύσσει η Βενεζουέλα τον πόλεμο στις ΗΠΑ; Τον αρχηγό του κράτους τους δεν απήγαγαν; Μήπως κάτι μυρίζει σε όλη αυτήν την ιστορία; Λευκή σκόνη ή πετρέλαιο; Ή και τα δυο μαζί; Με ολίγην βότκα;! Αλήθεια, και ο Μπάιντεν δεν ήταν εναντίον του Μαδούρο; Φυσικά. Απλά ο Τραμπ δεν έμεινε στα λόγια. Την… έκανε τη δουλειά. Μαζί με τον Ελληνα διοικητή της «Delta Force». Κουντουριώτης όνομα και πράγμα! Και κάπως έτσι η Ελλάδα είναι (ξανά) στη σωστά πλευρά της Ιστορίας. Κι ας κλαίνε με μαύρο δάκρυ Τούρκοι, Ιρανοί και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις εντός, εκτός κι επί τα αυτά. Οπότε για την ώρα τραγουδάμε με υπερηφάνεια «From the Halls of Montezuma to the shores of Tripoli…» κι έχει ο Θεός για το 2026. Και το διεθνές δίκαιο; Το ποιο; Αυτό που καταπατείται και καταστρατηγείται 51 χρόνια στην Κύπρο; Α, ρε Κολτ που θέλετε…

* Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9, καθηγητής δημοσιογραφίας και συγγραφέας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



