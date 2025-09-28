Επιστροφή στη χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, προσφέροντας επιπλέον ύπνο – η χειμερινή ώρα θα ισχύει μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

28 Σεπ. 2025 22:29
Pelop News

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα, θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή στη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00, δίνοντας στους πολίτες μια επιπλέον ώρα ξεκούρασης.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, όταν και θα επανέλθει η θερινή ώρα.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές το χρόνο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ, αλλά και σε περιοχές του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής. Παρά την παράδοση αυτή, ειδικοί στην υγεία προειδοποιούν ότι οι ξαφνικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους βιορυθμούς και την ευεξία.

 
