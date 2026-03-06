Επιστροφή στην πατρίδα για 87 Έλληνες από το Ομάν, ανάμεσά τους και ένα μωρό!

Τις προηγούμενες ημέρες, στις 3, 4 και 5 Μαρτίου, είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα ακόμη 379 πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών

06 Μαρ. 2026 19:51
Πλέον την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι έκρυθμη μετά τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή και επιθυμούν να φύγουν, επαναπατρίζονται με ειδικές πτήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επιστροφής Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, καθώς ακόμη μία πτήση επαναπατρισμού έφτασε με ασφάλεια στην Αθήνα. Το απόγευμα της Παρασκευής 06.03.2026 προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ειδική πτήση που μετέφερε Έλληνες από το Ομάν, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Συνολικά 87 Έλληνες, 86 ενήλικες και ένα βρέφος, επέστρεψαν στη χώρα με την ειδική αυτή πτήση επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή, η οποία οργανώθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών στην Ελλάδα.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου έξι ωρών.

Ήδη, τις προηγούμενες ημέρες, στις 3, 4 και 5 Μαρτίου, είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα ακόμη 379 πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.

