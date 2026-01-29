Επίθεση χούλιγκανς σε δημοσιογράφους σε ζωντανή μετάδοση έξω από το «Παπαγεωργίου»!

Ένας νεαρός και κλώτσησε τεχνικό και τον έσπρωξε ενώ ακουγόταν ένας άλλος να ουρλιάζει «πάρτο τώρα, εξαφανίσου»

29 Ιαν. 2026 21:01
Pelop News

Δεν μπορείς πραγματικά να εξηγήσεις τι συνέβη και γιατί! Συγκεκριμένα, επίθεση από χούλιγκανς δέχτηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR, ενώ η δημοσιογράφος έδινε live το ρεπορτάζ έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύονται οι τραυματίες του τροχαίου που έγινε στην Ρουμανία και είχε σαν αποτέλεσμα επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους.

«Βλέπουμε και άτομα του ΠΑΟΚ που έρχονται, δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε να ρίξουμε μία ματιά», λέει η ρεπόρτερ Λευκή Γεωργάκη και στη συνέχεια εμφανίζεται στο πλάνο αναφέροντας πως έφτασε μοτοπορεία στο νοσοκομείο.

Ενώ επιχειρεί να μιλήσει για έναν τραυματία, στα πλάνα διακρίνονται μαυροφορεμένοι να τρέχουν προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο με την ρεπόρτερ να λέει «δεν σας δείχνουμε παιδιά».

Τότε εμφανίζεται ένας νεαρός και κλωτσάει τεχνικό, τον σπρώχνει ενώ ακούγεται ένας άλλος να ουρλιάζει «πάρτο τώρα, εξαφανίσου». «Είναι δυνατόν;» φωνάζει ένας άλλος ενώ ακούγονται ουρλιαχτά και η κάμερα δείχνει το υπόστεγο του νοσοκομείου. Η live σύνδεση κόπηκε με την Μάρα Ζαχαρέα να λέει «πάμε να προχωρήσουμε, η Λευκή μας έχει δώσει το πιο σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ της».

