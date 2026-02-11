Επίθεση με υδροχλωρικό οξύ σε κατάστημα στην Κομοτηνή: Συνελήφθη γυναίκα για ληστεία και τραυματισμό υπαλλήλου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κομοτηνή, όπου γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε με υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο καταστήματος μετά από απόπειρα κλοπής κοσμημάτων. Η δράστιδα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων.

Μία γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (10/2) στην Κομοτηνή από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής, κατηγορούμενη για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το προηγούμενο πρωί, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής και να αφαίρεσε κοσμήματα από το εσωτερικό του. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του καταστήματος, η οποία επιχείρησε να την ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τότε η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος, ρίχνοντάς το στο πρόσωπο της εργαζόμενης, προκαλώντας της τραυματισμό. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή της.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή της δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο με υδροχλωρικό οξύ και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν. Τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί εντοπίστηκαν επίσης και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

