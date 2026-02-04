Επίθεση σε Αστυνομικούς στο Αιτωλικό

Σοβαρό περιστατικό με Αστυνομικούς σε καταυλισμό ρομά, στο Αιτωλικό

04 Φεβ. 2026 8:55
Pelop News

Σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα κατά την παρουσία τους στον χώρο. Κατά την επέμβαση, συνελήφθησαν ορισμένα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για περαιτέρω έρευνα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Πηγή: messolonghivoice.gr

