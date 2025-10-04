Επίθεση της Ρωσίας σε τρένο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι κάνει λόγο για 30 νεκρούς! ΒΙΝΤΕΟ

Φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το λέμε γιατί τρένο δέχτηκε επίθεση στην περιφέρεια του Σούμι με τα θύματα μεταξύ των επιβατών να είναι πολλά.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο ένα σιδηροδρομικό σταθμό με συνέπεια να χτυπηθεί ένα τρένο που κατευθυνόταν προς το Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο για 30. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανάρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

Η Μόσχα έχει αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της στη σιδηροδρομική υποδομή της Ουκρανίας, πλήττοντας την σχεδόν καθημερινά τους δύο τελευταίους μήνες.

Για «βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone στον σιδηροδρομικό σταθμό της Shostka, στην περιοχή Σούμι», μίλησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο X, όπου ανέβασε και βίντεο από την επίθεση, «όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στον τόπο του συμβάντος και έχουν αρχίσει να βοηθούν τους ανθρώπους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες βρίσκονται σε διαδικασία εξακρίβωσης. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε για τουλάχιστον 30 θύματα. Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τόσο προσωπικό της Ukrzaliznytsia όσο και επιβάτες βρίσκοταν στον τόπο της επίθεσης».

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

«Οι Ρώσοι δεν γίνεται να μη γνώριζαν ότι χτυπούσαν αμάχους. Και αυτή είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν πρέπει να αγνοήσει. Κάθε μέρα η Ρωσία αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Και μόνο η δύναμη μπορεί να τους σταματήσει. Ακούσαμε αποφασιστικές δηλώσεις από την Ευρώπη και την Αμερική – και είναι καιρός να τις μετατρέψουμε σε πράξη, μαζί με όλους όσους αρνούνται να δεχτούν τη δολοφονία και τον τρόμο ως φυσιολογικά φαινόμενα. Οι ρητορικές δηλώσεις δεν αρκούν πια. Χρειάζονται σκληρές ενέργειες».

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα. Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από το ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



