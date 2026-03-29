Επίθεση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ σε όσους χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως άλλοθι για τον πόλεμο

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή παρέμβαση, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε την Κυριακή των Βαΐων ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και «βάφουν τα χέρια τους με αίμα», στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της επίκλησης της θρησκείας ως άλλοθι για τη βία. Οι δηλώσεις έγιναν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ο ποντίφικας υπογράμμισε ότι «ο Ιησούς, ο βασιλιάς της Ειρήνης, απορρίπτει τον πόλεμο» και πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομά Του για να δικαιολογεί ένοπλες συγκρούσεις. Επικαλούμενος μάλιστα εδάφιο από τον προφήτη Ησαΐα, είπε ότι ο Θεός δεν εισακούει όσους προσεύχονται ενώ τα χέρια τους είναι «γεμάτα αίμα».

Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένους ηγέτες, η τοποθέτησή του έγινε ενώ ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, με τον ίδιο να έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις παρεμβάσεις του υπέρ της κατάπαυσης του πυρός. Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε ζητήσει να απαγορευθούν οι αεροπορικοί και αδιάκριτοι βομβαρδισμοί, χαρακτηρίζοντας τη βία «φρικτή».

Το μήνυμα του Πάπα ερμηνεύτηκε από διεθνή μέσα ως έμμεση αλλά σαφής απάντηση σε πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους που έχουν χρησιμοποιήσει θρησκευτική ρητορική για να στηρίξουν στρατιωτικές επιλογές. Το Reuters σημειώνει ότι η παρέμβασή του έρχεται σε αντίστιξη με δημόσιες αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων σε χριστιανικό λόγο για τη δικαιολόγηση των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Κλείνοντας, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επέστρεψε στο παράδειγμα του ίδιου του Χριστού, λέγοντας ότι δεν οπλίστηκε, δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του και δεν απάντησε με βία, αλλά αποκάλυψε «το ήρεμο πρόσωπο του Θεού», που απορρίπτει τη βία και αγκαλιάζει την ειρήνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



