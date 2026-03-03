ΕΠΣ Αχαΐας: «Διαιτητές εκτός Αχαΐας όπου κρίνουμε»

Σημαντικές αποφάσεις από την ΕΠΣ Αχαΐας για τη διαιτησία

ΕΠΣ Αχαΐας: «Διαιτητές εκτός Αχαΐας όπου κρίνουμε»
03 Μαρ. 2026 16:32
Pelop News

Τον ορισμό διαιτητών από άλλες Ενώσεις αποφάσισε η ΕΠΣ Αχαΐας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Ατρόμητος – Αχαϊκή. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας στηρίζει όλα τα νέα παιδιά της διαιτησίας και γενικότερα όλους τους διαιτητές της, καθώς και την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από πέρυσι η Επιτροπή Διαιτησίας για την εξέλιξή τους. Πιστεύουμε απόλυτα ότι αυτό θα γίνει με την στήριξη ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων στο ποδόσφαιρο.
Μετά τα τελευταία γεγονότα και τις ανακοινώσεις ορισμένων σωματείων για τη διαιτησία και την μη αποδοχή για τα όσα συμφωνήθηκαν στις κληρώσεις μεταξύ των σωματείων, της Επιτροπής Διαιτησίας και της ΕΠΣΑ, η απόφασή μας είναι ότι για όλες τις επόμενες αγωνιστικές των PLAY OFF και αν χρειαστεί και PLAY OUT να ορίζονται διαιτητές εκτός Αχαΐας όπου αυτό κρίνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΠΟ».

