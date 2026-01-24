Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι

Από σκανδιναβικά φιόρδ και μεσαιωνικά κάστρα μέχρι ήπιες μεσογειακές θερμοκρασίες, αυτοί οι προορισμοί υπόσχονται χειμερινές αποδράσεις που μένουν αξέχαστες

Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
24 Ιαν. 2026 16:11
Pelop News

Είτε έχετε ήδη κλείσει το εισιτήριό σας, είτε απλώς ονειρεύεστε μια χειμερινή απόδραση για να ξεφύγετε από τη μονοτονία της καθημερινότητας, η Ευρώπη προσφέρει πόλεις που τον χειμώνα αποκαλύπτουν τον πιο μαγευτικό τους εαυτό. Χιόνι, παραμυθένια τοπία, ζεστές γεύσεις και λιγότερος συνωστισμός συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ταξίδια λίγων ή περισσότερων ημερών.

Μπέργκεν, Νορβηγία

Το Μπέργκεν μοιάζει με καρτ ποστάλ: χρωματιστά ξύλινα κτήρια, γραφικό λιμάνι και φόντο τα επιβλητικά φιόρδ. Τον χειμώνα, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να δείτε το Βόρειο Σέλας. Το όρος Fløyen, με πρόσβαση είτε πεζή είτε με το ιστορικό τελεφερίκ του 1918, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα.

Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι

Ταλίν, Εσθονία

Η πρωτεύουσα της Εσθονίας θυμίζει σελίδα παραμυθιού. Το καλοδιατηρημένο ιστορικό της κέντρο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ντύνεται στα λευκά και μετατρέπεται σε σκηνικό άλλης εποχής. Η θέα από το κάστρο Toompea είναι εντυπωσιακή, ενώ η τοπική κουζίνα –με πιάτα όπως παστό πιλάφι, ζυμωτά ψωμάκια και αρνί με σύκα– ζεσταίνει ιδανικά τις παγωμένες βόλτες.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Για όσους αναζητούν ήπιο χειμώνα, η Λισαβόνα αποτελεί ασφαλή επιλογή. Με θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από τους 15 βαθμούς, ζεστά χρώματα και έντονο φως, η πορτογαλική πρωτεύουσα προσφέρει ιδανικές συνθήκες για περιπάτους, βόλτες με το τραμ και απολαυστικές στάσεις για αυθεντικά pasteis de nata.

Πράγα, Τσεχία

Γοτθικοί πύργοι καλυμμένοι με χιόνι, λιγότεροι τουρίστες και από τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Η Πράγα συνδυάζει μεσαιωνική γοητεία, πλούσια πολιτιστική ζωή και προσιτές τιμές. Το ιστορικό της κέντρο, επίσης προστατευόμενο από την UNESCO, φιλοξενεί εκατοντάδες θέατρα, μουσεία, πινακοθήκες και το μεγαλύτερο ιστορικό κάστρο της Ευρώπης.

Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι

Χάλστατ, Αυστρία

Το Χάλστατ θεωρείται από πολλούς ένας από τους πιο ονειρεμένους προορισμούς της Ευρώπης. Χτισμένο αμφιθεατρικά στις όχθες της λίμνης Hallstättersee και στους πρόποδες των Άλπεων, προσφέρει εικόνες βγαλμένες από καρτ ποστάλ. Τον χειμώνα, τα χιονισμένα σαλέ, τα τζάκια και οι ήσυχες βόλτες γύρω από τη λίμνη δημιουργούν μια αίσθηση απόλυτης γαλήνης.

Στοκχόλμη, Σουηδία

Ο χειμώνας στη Στοκχόλμη είναι εμπειρία από μόνος του. Το φως διαρκεί λίγες ώρες, όμως η πόλη αποζημιώνει με ατμόσφαιρα, γαστρονομικές συνήθειες και μικρές καθημερινές απολαύσεις, όπως τα διάσημα hot dog από τις καντίνες. Οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές στα εστιατόρια το μεσημέρι και να γνωρίσουν παραδοσιακές γεύσεις, όπως η σούπα ρεβιθιών που καταναλώνεται κάθε Πέμπτη.

Ρίγα, Λετονία

Η Ρίγα ξεχωρίζει για τα περισσότερα Αρ Νουβό κτήρια στον κόσμο και το ιστορικό της κέντρο, που επίσης ανήκει στην UNESCO. Τον χειμώνα προσφέρει δραστηριότητες όπως πατινάζ, cross-country skiing και ακόμη και windsurfing σε παγωμένες λίμνες. Παράλληλα, η Εθνική Όπερα της Λετονίας και η κεντρική αγορά Riga Central Market συμπληρώνουν ιδανικά την εμπειρία.

Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι
17:35 Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ
17:24 Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
17:11 Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
17:00 Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
16:48 Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
16:39 Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
16:35 Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ
16:24 Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
16:11 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
16:00 Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους
15:48 Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος
15:36 Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
15:24 Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ
15:16 Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη
15:12 Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
15:00 Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό
14:59 Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ