Επτά νεκροί και τραυματίες από πτώση τελεφερίκ στη Σρι Λάνκα

Νεκροί επτά βουδιστές μοναχοί και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν τελεφερίκ εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σρι Λάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς οι μοναχοί κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κόπηκε το καλώδιο που συγκρατούσε το τελεφερίκ, προκαλώντας την πτώση του.

«Δεκατρείς μοναχοί βρίσκονταν στην καμπίνα. Δύο απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» και επτά ανασύρθηκαν νεκροί, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι μοναχοί από την Ινδία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

Το μοναστήρι Να Ουγιάνα βρίσκεται σε δασική έκταση περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κολόμπο, της οικονομικής πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

