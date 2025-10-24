Ερασιτεχνικό: Οι ομάδες που δήλωσαν παραίτηση

Εκ νέου απώλειες στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, κάποιες από τις οποίες θα είναι οριστικές.

Οι Πετεινοί δήλωσαν παραίτηση από το παιχνίδι με την Αναγέννηση Σκιαδά, όπως και ο Φοίνικας Ζήριας από το παιχνίδι με τον Αίολο Αγυιάς.

Επίσης, η Αχαϊκή Β δήλωσε οριστική παραίτηση από το πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας, που σημαίνει πως δεν θα κατέβει σε κανένα παιχνίδι μέχρι το τέλος της σεζόν.

