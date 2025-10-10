Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα

Τι σχέση έχει το Βασιλικό Ναυτικό της Ολλανδίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Οσοι βρεθούν σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι της Πάτρας θα πάρουν την απάντηση. Ο λόγος για την υπερπολυτελή θαλαμηγό «YAS», η οποία θα «δέσει» στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠΑ, μεταφέροντας μέλη της οικογένειας του Εμίρη του Αμπου Ντάμπι.

Πρόκειται για πρώην φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ολλανδίας, η οποία αγοράστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μετατράπηκε σε ένα υπερσύγχρονο γιοτ μετά από δαπάνη -κρατηθείτε!- 200.000.000 ευρώ! Το σκάφος καθελκύσθηκε το 1978 με την ονομασία «Πιέτ Χάιν», προς τιμήν του παλιού Ολλανδού ναυάρχου του Ογδοηκονταετούς Πολέμου και ήταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του΄90, όταν και αποσύρθηκε, για να πωληθεί στα ΗΑΕ, εκεί όπου μετονομάστηκε σε «YAS», ονομασία η οποία προέρχεται από τα αρχικά των στρατιωτικών όρων του ΝΑΤΟ «Yankee», «Alfa» και Sierra».

«Είμαστε χαρούμενοι που ένα τέτοιο σκάφος θα αφιχθεί στην πόλη μας», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Σπύρος Ρωμάνος από την εταιρεία «Ρωμάνος Πρακτορεύσεις ΑΕ» και πρόσθεσε τα εξής: «Ελπίζουμε να διαφημίσει και να προβάλει την Πάτρα στο εξωτερικό. Εχουμε ανάγκη από την έλευση τόσο σημαντικών σκαφών στην περιοχή μας».

Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι είναι σε εξέλιξη η φιλόδοξη προσπάθεια του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για τη δημιουργία Mega Yacht Μαρίνας, η οποία θα προελκύσει και τέτοια μεγάλα σκάφη στην περιοχή μας, αλλά και επώνυμους, διασημότητες και VIPs που θα θελήσουν να κάνουν κρουαζιέρες και να απολαύσουν από κοντά τις ελληνικές ομορφιές.

Και μερικές ακόμη λεπτομέρειες: Το πλοίο, το οποίο φέρει βρετανική σημεία, έχει ολικό μήκος 141 μέτρα(!) και «κατηφορίζει» στην Πάτρα από το Δυρράχιο της Αλβανίας. Οταν αγοράστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην αρχή ονομάστηκε «Al Emirat», μέχρι να αποσυρθεί από το Πολεμικό Ναυτικό το 2008 και να μετατραπεί την επόμενη χρονιά σε ένα υπερπολυτελές γιοτ. Οταν το σκάφος ήταν ακόμη στην υπηρεσία του Ολλανδικού Βασιλικού Ναυτικού είχε κάνει κι ένα υπερατλαντικό ταξίδι, συγκεκριμένα το 1982, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ολλανδίας. Σύμφωνα με τα μηχανικά στοιχεία που το συνοδεύουν, το «YAS» μπορεί να πιάσει μέγιστη ταχύτητα τους 30 κόμβους (50χλμ. ανά ώρα ή 35 μίλια ανά ώρα).

Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας σήμερα στο λιμάνι της Πάτρας θα είναι δρακόντεια, όμως, σε κάθε περίπτωση, οι Πατρινοί θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το απίστευτης ομορφιάς πλοίο. Μόνο και μόνο οι φωτογραφίες που θα κάνουν τον γύρο των social media, θα αποτελέσουν πρώτης τάξεως διαφήμιση για την πόλη μας.

