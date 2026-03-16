Έρχεται κακοκαιρία από την Τετάρτη – Πού θα χτυπήσουν βροχές, βοριάδες και χιόνια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τετάρτη 18 Μαρτίου, με τη νέα επιδείνωση να φέρνει περισσότερες βροχές, ενισχυμένους ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

16 Μαρ. 2026 11:45
Pelop News

Σε δύο διακριτές φάσεις φαίνεται πως θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα, καθώς μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου οι συνθήκες παραμένουν σχετικά ήπιες, με τοπικές βροχές και χωρίς ακραία φαινόμενα, όμως από την Τετάρτη 18 Μαρτίου αναμένεται πιο αισθητή μεταβολή με πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Η τάση αυτή καταγράφεται τόσο στις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη όσο και στην επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ.

Για την Τρίτη, οι βροχές αναμένονται να απλωθούν σε περισσότερες περιοχές, με πιο έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες. Την ίδια ώρα, βροχές προβλέπονται και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και προς την Κρήτη και το Αιγαίο, ενώ οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη.

Το κύριο κύμα της κακοκαιρίας τοποθετείται στο διήμερο Τετάρτης 18 και Πέμπτης 19 Μαρτίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στο Ιόνιο και γενικότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με βροχές κατά τόπους ισχυρές και καταιγίδες κυρίως στα πελάγη. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα ενισχυθούν οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά.

Η Πέμπτη αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές να κινούνται κοντά στους 12 με 14 βαθμούς. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν επίσης πιο δροσερές συνθήκες σε μεγάλες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας, με την Αθήνα να υποχωρεί γύρω στους 12-13 βαθμούς και την Πάτρα σε παρόμοια επίπεδα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Από την Παρασκευή 20 Μαρτίου και μετά, το κύριο κύμα αστάθειας φαίνεται να εξασθενεί, χωρίς όμως να αποχωρεί αμέσως το ψυχρότερο σκηνικό. Οι βροχές περιορίζονται σταδιακά, αλλά το κρύο διατηρείται, με τον καιρό να παρουσιάζει πιο καθαρή βελτίωση προς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

