Έρχεται νέα αύξηση στα καπνικά προϊόντα, θα φτάσει τα 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρα ;

Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ecofin, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα.

Έρχεται νέα αύξηση στα καπνικά προϊόντα, θα φτάσει τα 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρα ;
12 Οκτ. 2025 14:37
Pelop News

Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνύει η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού, με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ecofin, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα.

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι τιμές αυξηθούν απότομα και περισσότερο από όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση που θα έχουν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Η τελική απόφαση απαιτεί ομοφωνία, κάτι που προμηνύει σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών το επόμενο χρονικό διάστημα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»
17:06 «Επίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
16:57 Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή
16:54 Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους
16:42 Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!
16:34 Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!
16:27 Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη
16:24 Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
16:18 Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό
16:11 Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
16:02 Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”
15:55 Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες
15:50 Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
15:42 Α. Παναγιωτόπουλος για Κ. Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής!
15:32 Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ
15:25 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο
15:17 Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει…
15:10 Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
15:07 Η αποκάλυψη του Κωστόπουλου για τον γάμο της κόρης του
14:57 Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ