Έρχεται πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες πέντε ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από σήμερα 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν και αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.

Βαρομετρικό χαμηλό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα νότια της Σικελίας και κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά θα επηρεάσει την Ελλάδα από σήμερα. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, το κέντρο του βαρομετρικού θα βρίσκεται την Κυριακή στο νότιο Ιόνιο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

Οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόνησσο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.… pic.twitter.com/3Cu9PEc0DR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 18, 2025



Την Κυριακή και την Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια της χώρας όπως τα νότια του Ιονίου, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές όπου θα επηρεαστούν. Όπως προέβλεψε η μετεωρολόγος, στην Αττική το διήμερο θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα αρκετές βροχές.

Για διαδοχικές κακοκαιρίες τις επόμενες ημέρες και στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Επικίνδυνα φαινόμενα στην Αττική και σε άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τις βόρειες περιοχές, και την Αττική, με έντονες βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή το απόγευμα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Δυτικές και Κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στα νησιά του Ιονίου και στα Βόρεια τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.

Η Αττική θα δεχτεί τα φαινόμενα από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες μέχρι και την Τρίτη, με ενδεχόμενο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών και περιορισμένης ορατότητας σε περιοχές με έντονη βροχόπτωση.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικούς όμβρους κυρίως στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, ενώ η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου θα επηρεαστούν λιγότερο.

Προειδοποιήσεις καιρού και έντονα φαινόμενα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως τις βραδινές ώρες, με βροχές που θα ξεπεράσουν τα 30 mm σε πολλές περιοχές. Η ένταση των φαινομένων καθιστά την προσοχή απαραίτητη, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές πλημμύρες και καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες.

Θερμοκρασίες και μετεωρολογικές συνθήκες

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία και την Ηπειρο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στους 13-23 βαθμούς, ενώ η υγρασία θα εντείνει την αίσθηση του κρύου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



