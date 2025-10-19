Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»

Το θέατρο act φιλοξενεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου ώρα: 21.30 την παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» βασισμένο στο εμβληματικό βιβλίο της Σπεράντζας Βρανά «Το Τίμιο Μπορντέλο», το οποίο επιστρέφει ξανά ως ένας καθηλωτικός μονόλογος.

Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές γεμάτες επιτυχίες, εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το έργο επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Μια παράσταση που έχει συγκινήσει βαθιά όσους την παρακολούθησαν, καθώς αποκαλύπτει με αλήθεια και τρυφερότητα έναν κόσμο που παραμένει στο περιθώριο, και παράλληλα φωτίζει την αξιοπρέπεια και την ψυχή μιας γυναίκας που επιβίωσε.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Θεατρική διασκευή: Κώστας Παπαπέτρος

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργης Κοντοπόδης

Μουσική: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Τραγούδι «Μυστικό»: Βασιλική Σούτη

Στίχοι: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Στο ρόλο της Ρόζας: Δανάη Καλοπήτα

Φωτογραφίες: Γιώργος Λυμπερόπουλος / Πέτρος Παπαπέτρος/ Θάνος Αγγελης

Παραγωγή: New Duke Productions – Χρίστος Δούκας

Εισιτήρια: 12 € (γενική είσοδος)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 – 6985788289

