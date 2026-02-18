Έρευνα για τα «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ και πιθανές επιστροφές χρημάτων – Πολιτικές προεκτάσεις στην υπόθεση

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η υπόθεση των παράτυπων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς προχωρά η εισαγγελική έρευνα για το ποινικό σκέλος των αποκαλύψεων που αφορούν καταβολές περίπου 1,8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020-2022. Παράλληλα, πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση, μετά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας της Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται και ζήτησε η ίδια την προσωρινή απομάκρυνσή της από το ΠΑΣΟΚ μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποκάλυψε σημαντικές παρατυπίες στη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων χωρίς επαρκή δικαιολογητικά, αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ακόμη και χειρόγραφες αιτήσεις που εγκρίθηκαν εκτός τυπικών διαδικασιών.

Οι παρατυπίες φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων, όπου διαπιστώθηκαν περιπτώσεις δικαιούχων που έλαβαν χρήματα πριν συμπληρώσουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο ή που βρέθηκαν να προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Συνολικά εξετάστηκαν 372 φάκελοι, ενώ το ζήτημα ήρθε αρχικά στο φως ύστερα από εσωτερική αναφορά στελεχών του οργανισμού.

Σε διοικητικό επίπεδο, αναμένεται πειθαρχικός έλεγχος για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, ενώ εξετάζεται και η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από όσους έλαβαν τα επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται.

Η ίδια η κ. Χατζηδάκη, σε δήλωσή της, τονίζει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρχών και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έγινε για λόγους πολιτικής ευθιξίας. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι η αναστολή ισχύει για κάθε στέλεχος που βρίσκεται υπό διερεύνηση για ζητήματα διαφάνειας.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης κοινωνικών παροχών, ενώ η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

