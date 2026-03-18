Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας

Στη Βέροια διαδραματίστηκε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/3), όταν περίπου στις 22:00 η Ελληνική Αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους για μια νεαρή γυναίκα που είχε βρεθεί τραυματισμένη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 24χρονη, η οποία εντοπίστηκε πεσμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας. Παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο αν η συγκεκριμένη πολυκατοικία αποτελεί τον τόπο κατοικίας της.

Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής, η 24χρονη δεν έχει καταφέρει να δώσει κατάθεση, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, καθώς και η ταυτότητα του δράστη.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

