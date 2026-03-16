Εργαζόμενοι ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή για τον οδοντωτό»

Το ΔΣ του σωματείου εργαζόμενων του παραρτήματος Πελοποννήσου του ΟΣΕ με ανακοίνωση τους παίρνουν θέση για το λουκέτο στον Οδοντωτό αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αναστολή λειτουργίας.

Μετά από 130 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του Οδοντωτού κατάφεραν να τον κλείσουν.

Αφού πρώτα έκλεισαν και απαξίωσαν το σιδηρόδρομο στη Μακεδονία στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ήρθε και η ώρα του Οδοντωτού. Είτε από ανικανότητα ή σκόπιμα, για να ξεπουληθεί. Αναρωτιόμαστε τι έχει σειρά?

Όσο συνεχίζεται η πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της ιδιωτικοποίησης όλων των δραστηριοτήτων, τόσο η ευθύνη της ασφάλειας της κυκλοφορίας των τρένων, γίνεται μπαλάκι μεταξύ των εταιρειών που κάποτε αποτελούσαν τον ενιαίο ΟΣΕ.

Δεν μπορεί η ασφάλεια μας να είναι ΚΟΣΤΟΣ.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την <<αναστολή λειτουργίας>> του Οδοντωτού. ΟΛΟΙ Γνώριζαν: Κυβέρνηση, ΟΣΕ, Περιφέρεια, Δήμοι. Δεν γινόταν τίποτα άλλο παρά συσκέψεις επί συσκέψεων και από έργο μηδέν, αφήνοντας τον Οδοντωτό στην τύχη του για να φτάσει εδώ που έφτασε (στο κλείσιμο). Ποιος δεν θυμάται τις εξαγγελίες τους για επέκταση την γραμμής του Οδοντωτού στην Αγία Λαύρα και στο χιονοδρομικό. Την Τρίτη 10/3/2026 γιόρταζαν τα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού και την Πέμπτη 12/3/2026 ανακοίνωσαν το κλείσιμο του.. Μας κοροϊδεύουν και δεν ντρέπονται

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι, Σιδηρόδρομος χωρίς Σιδηροδρομικούς ΔΕΝ γίνεται. Δεν είναι δυνατόν από τις 2510 οργανικές θέσεις που προβλέπει το οργανόγραμμα, να υπάρχουν μόλις 675 μόνιμοι εργαζόμενοι που μειώνονται συνεχώς λόγω συνταξιοδοτήσεων και 655 ως εξωτερικοί συνεργάτες (μπλοκάκια) σε μορφή δηλαδή ομηρίας των εκάστοτε διοικήσεων και κυβερνήσεων.

Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού αλλά και όλου του δικτύου που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

Απαιτούμε τη μονιμοποίηση όλου του προσωπικού με ΔΠΥ και συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αφού εκτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά του οργανογράμματος.

Απαιτούμε να σταματήσει η περεταίρω απαξίωση του σιδηροδρόμου. Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες. Η πολιτική σας, που ενδιαφέρεται μόνο για να γεμίζει τις τσέπες των εργολάβων με άφθονο χρήμα, ΑΠΕΤΥΧΕ…

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”.

