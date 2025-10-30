Ερώτηση Αρναούτογλου προς Κομισιόν για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει συρρίκνωση δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές και ζητά διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης

30 Οκτ. 2025 22:36
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, υπέβαλε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας ανησυχίες για το προγραμματισμένο κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων από εργαζομένους, τοπικές κοινωνίες και συνδικάτα, με τον κ. Αρναούτογλου να τονίζει ότι η απόφαση υπονομεύει την αρχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας – βασική υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι στους πολίτες και την ΕΕ. Περιοχές όπως ο Δήμος Ζαγορίου στην Ήπειρο (με 43 χωριά), η Ιεράπετρα στην Κρήτη, τα Βόρεια Τζουμέρκα και ο Δήμος Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς τοπικό ταχυδρομικό σημείο, επηρεάζοντας ιδίως ηλικιωμένους, αγρότες και ευάλωτες ομάδες.

«Με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, η Κυβέρνηση βάζει λουκέτο στην ίδια την καθημερινότητα της υπαίθρου. Δεν μπορεί να καταδικάζει ηλικιωμένους και αγρότες σε αποκλεισμό από συναλλαγές και επικοινωνία. Η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα», δήλωσε ο κ. Αρναούτογλου, χαρακτηρίζοντας τη συρρίκνωση «ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ισότητας».

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Κομισιόν:

  • Να διασφαλίσει την τήρηση των ελληνικών υποχρεώσεων για καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.
  • Να προωθήσει μέτρα κατά του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού λόγω έλλειψης βασικών υπηρεσιών.
  • Να διερευνήσει διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για στήριξη και εκσυγχρονισμό του ταχυδρομικού δικτύου σε χαμηλής πυκνότητας περιοχές.

Η ερώτηση αναδεικνύει ότι η απόφαση των ΕΛΤΑ δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά αγγίζει την πρόσβαση σε οικονομικές συναλλαγές, κοινωνική επικοινωνία και βασικές υπηρεσίες για την ύπαιθρο. Ο κ. Αρναούτογλου καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, αντί να αγνοεί τις τοπικές ανάγκες.
