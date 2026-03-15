ΕΣΠΕΠ: Επιτροπή Παλαιμάχων και κάλεσμα για τουρνουά

Σε μια ωραία πρωτοβουλία προχώρησε το ΔΣ της ΕΣΠΕΠ η οποία έκανε συνεδρίαση της Επιτροπής Παλαιμάχων, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό δράσεων που αφορούν την ενεργοποίηση και την επανασύνδεση των παλαιμάχων αθλητών και αθλητριών με το άθλημα.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αποφασίστηκε η ανάπτυξη αγωνιστικών δράσεων παλαιμάχων κατά την ερχόμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΠΕΠ προσανατολίζεται:

στη διοργάνωση δύο τουρνουά παλαιμάχων και ανενεργών αθλητών – αθλητριών, τα οποία προγραμματίζεται να διεξαχθούν στα τέλη Απριλίου και στα τέλη Μαΐου, ή

εναλλακτικά, στη διεξαγωγή ενός μίνι πρωταθλήματος παλαιμάχων και ανενεργών αθλητών – αθλητριών.

Η τελική μορφή της διοργάνωσης θα διαμορφωθεί με βάση:

τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή,

τη γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων,

καθώς και την πρόθεση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ομάδων.

Οι διοργανώσεις θα έχουν μικτό χαρακτήρα (άνδρες και γυναίκες), με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και τη δημιουργία ενός ευχάριστου και συναδελφικού αγωνιστικού κλίματος.

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό αγωνιστικό πλάνο των διοργανώσεων.

Παράλληλα, η Επιτροπή Παλαιμάχων συζήτησε στην ανάληψη μιας σημαντική πρωτοβουλίας για την καταγραφή της ιστορίας του βόλεϊ στην Πελοπόννησο, με τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για την ιστορική διαδρομή των σωματείων ανά περιοχή, καθώς και τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, δημοσιεύματα και μαρτυρίες).

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού μουσείου του βόλεϊ της Πελοποννήσου, το οποίο θα αναδείξει την ιστορία, τους ανθρώπους και τις σημαντικές στιγμές του αθλήματος στην περιοχή.

Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου καλεί τα σωματεία, τους παλαίμαχους αθλητές, προπονητές και παράγοντες που διαθέτουν ιστορικό υλικό να συμβάλουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και της ιστορίας του βόλεϊ στην Πελοπόννησο.

