«Έσβησε» στα 71 της χρόνια η θρυλική Κάθριν Ο’ Χάρα

Η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι»

30 Ιαν. 2026 21:01
Στα 71 της χρόνια «έφυγε» σήμερα (30/1/2026) από τη ζωή η θρυλική Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι». Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από το TMZ, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», ενώ είχε εμφανιστεί ως Μόιρα Ρόουζ σε 80 επεισόδια της σειράς «Schitt’s Creek».

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων κινηματογραφικών συμμετοχών της περιλαμβάνονται τα «Best in Show» (2000) και «A Mighty Wind» (2003), καθώς και το «Beetlejuice Beetlejuice» και το πρωτότυπο «Beetlejuice».

Η πιο πρόσφατη δουλειά της ήταν δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy.

Το 2020 κέρδισε βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek», ενώ η πρώτη της βράβευση με Emmy είχε έρθει ήδη από το 1982 για τη συμβολή της ως σεναριογράφος στη σατιρική τηλεοπτική σειρά «SCTV Network 90».

Η Κάθριν Ο’Χάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο ως το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς της. Με τον σύζυγό της , τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Beetlejuice» το 1988, ενώ παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν δύο γιους.

