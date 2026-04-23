ΕΣΥ: Έρχονται 8.000 προσλήψεις το 2026

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε 8.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό και ποια κίνητρα δίνονται στους γιατρούς.

23 Απρ. 2026 9:50
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με 8.000 νέες προσλήψεις εντός του 2026, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο προγραμματισμός αφορά 5.000 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 3.000 θέσεις επικουρικού, με στόχο την κάλυψη πάγιων αναγκών στα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η προκήρυξη περίπου 850 θέσεων για νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής και της περιφέρειας. Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι το ενδιαφέρον των υποψηφίων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς στα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας καταγράφονται πλέον έως και 7 αιτήσεις ανά θέση.

Eπικουρικό προσωπικό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, με τον υφυπουργό να ξεκαθαρίζει τα εξής:

  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων πρόκειται να ανοίξει ξανά σε περίπου 15 ημέρες.

  • Στην Αττική, η πρόσληψη θεωρείται δεδομένη για όσους διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και καταθέσουν ορθά τα δικαιολογητικά τους.

  • Υπογραμμίστηκε ότι από το 2020, όλο το επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε παραμένει κανονικά στο σύστημα υγείας.

Για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει ένα πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παροχών. Αυτό περιλαμβάνει μηνιαία ενίσχυση έως 600 ευρώ επιπλέον του μισθού, ειδικό επίδομα μετακίνησης ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετη καθαρή επιχορήγηση 1.000 ευρώ μέσω της δωρεάς του Στέλιου Χατζηιωάννου. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρέχονται διευκολύνσεις στη στέγαση και τη διατροφή των γιατρών.

