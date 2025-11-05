Εθιμο η οπλακατοχή;
Η μάχη της Κρήτης δεν είναι τυχαίο γεγονός. Αλλά καρπός της πολυετούς ανοχής του πολιτικού συστήματος και των διωκτικών αρχών υπό το κάλυμμα του εθιμοτυπικού καταλοίπου.
Κάθε οπλισμός, πολλώ μάλλον ο βαρύς, δεν μπορεί να αιτιολογείται ως έθιμο ή παράδοση και πίσω του να ανθεί η παρανομία και η εγκληματικότητα. Τώρα είναι η ώρα να ληφθούν αποφάσεις που θα καθαρίσουν πλήρως το τοπίο. Κι αυτό απαιτεί πρωτίστως αποφασιστικότητα, εκ μέρους της κυβέρνησης, και φυσικά στήριξη από όλο το πολιτικό σύστημα.
Μέχρι πότε θα χάνονται ζωές επειδή κάποιοι δεν τολμούν υπό το βάρος της κάλπης να καθαρίσουν το τοπίο και να μην υποθάλπουν την παραβατικότητα;
