Εθνική Οδός: Έσκασε το λάστιχο και καρφώθηκε στις μπάρες

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μητέρα και γιος, με τη γυναίκα να τραυματίζεται ελαφρά και να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

10 Απρ. 2026 14:37
Pelop News

Ένα ακόμη τροχαίο καταγράφηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, σε μια ημέρα όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη λόγω της πασχαλινής εξόδου. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, στο 138ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όταν αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν έσκασε το λάστιχο. Η εξέλιξη ήταν απότομη και το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρξει, ευτυχώς, σοβαρότερος τραυματισμός.

Μητέρα και γιος στο αυτοκίνητο

Μέσα στο όχημα επέβαιναν μητέρα και γιος. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχουν αναφερθεί πιο σοβαρά προβλήματα για την κατάσταση της υγείας της, κάτι που έδωσε έναν πιο ανακουφιστικό τόνο μετά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Άμεση κινητοποίηση στο σημείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία της Πυροσβεστικής. Άνδρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης επιχείρησαν για την εκκαθάριση του οδοστρώματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία με ασφάλεια.

Η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε λίγη ώρα αργότερα, παρότι εκείνη την ώρα η κίνηση στην εθνική ήταν ήδη αυξημένη λόγω της εξόδου του Πάσχα. Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει πόσο εύκολα μια μηχανική βλάβη μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη κατάσταση, ειδικά σε ημέρες μαζικών μετακινήσεων.

