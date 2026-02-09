«Έτρεμα μέχρι να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου» αποκαλυπτική η Δέσποινα Καμπούρη

Στον φόβο που ένιωθε μέχρι να δημοσιοποιήσει τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, μετά από 16 χρόνια κοινής πορείας, στάθηκε η Δέσποινα Καμπούρη. Η δημοσιογράφος έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη απόφαση, για μία πληγή που θέλει χρόνο, ώστε να επουλωθεί.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Η ημέρα που έκανα αυτή την ανάρτηση για το χωρισμό, έτρεμε το χέρι μου πριν πατήσω το κουμπί της δημοσίευσης, γιατί ήξερα ότι αν το πατήσω μετά δεν έχει γυρισμό, οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Όσο πολιτισμένος και αν είναι ένας χωρισμός, κρύβει μια θλίψη, κρύβει μια στενοχώρια. Είναι σαν μια πληγή που θέλει το χρόνο της για να κλείσει. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγω να μιλάω γι’ αυτό», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Καμπούρη στο TL!FE, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος επισήμανε ότι ο λόγος που αποφεύγει να μιλάει δημόσια για τον χωρισμό της είναι το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Ταρασιάδης δεν επιδικώκει τη δημοσιότητα. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Επίσης, σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του Βαγγέλη, ο οποίος δεν αγαπάει τη δημοσιότητα. Επίσης, τα παιδιά μου είναι και σε μια ηλικία που πολύ άνετα μπορούν να αναζητήσουν, να βγουν, να ψάξουν πράγματα. Η Έλενα το έχει κάνει κιόλας κάμποσες φορές. Κάποιες φορές έχει θυμώσει κιόλας με σχόλια που έχει δει στα social media».

Αν και τη φοβισε η δημοσιοποίηση του χωρισμού της, δεν δυσκολεύτηκε να το ανακοινώσει στα παιδιά τους. «Εγώ στα παιδιά μου από μωράκια που ήταν, γιατί τώρα είναι πια πιο μεγάλα, η Έλενα είναι δεκατέσσερα, η Χριστίνα είναι εννιά, δε μιλούσα ποτέ με μια ορολογία, παιδική, μωρουδιακή, μπεμπεδίστικη. Τους μιλούσα σαν να έχω απέναντί μου ένα μεγάλο άνθρωπο. Φυσικά, πάντα με τα απαραίτητα φίλτρα, έτσι, με ότι μπορεί να αντέξει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, άλλωστε τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. «Θέλω να σου πω ότι δεν με δυσκόλεψε αυτό. Δεν μου ήταν δύσκολο να μιλήσω με τα παιδιά και να τους εξηγήσω. Επίσης, ξέρεις, τα παιδιά δεν πρέπει να τα υποτιμάμε γιατί καταλαβαίνουν τα πάντα. Βέβαια, είχαμε μιλήσει, το είχαμε συζητήσει, είχαν μιλήσει και με τον Βαγγέλη. Είχαμε μιλήσει όλοι μαζί πάρα πολύ όμορφα και γλυκά. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μια ευχάριστη συνθήκη, αλλά έγινε σχετικά αναίμακτα», κατέληξε.

