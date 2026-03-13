EuroLeague: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με την επιστροφή Λεσόρ – «Σοκ» για Ολυμπιακό στο Μονακό

Σημαντικές ανακατατάξεις έφερε η 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Παναθηναϊκός να επιστρέφει στις νίκες επικρατώντας της Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησε επί της Βαλένθια και μπήκε δυναμικά στη μάχη της πρώτης τετράδας, ενώ η Αναντολού Εφές πήρε δραματικό «διπλό» στο Μόναχο χάρη σε buzzer-beater τρίποντο.

Επιστροφή Λεσόρ και νίκη για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σημαντική νίκη με 92-88 επί της Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ, βάζοντας τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για παρουσία στα playoffs.

Η βραδιά είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 291 ημέρες, γνωρίζοντας αποθέωση από το κοινό. Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε για 24 λεπτά και είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Κορυφαίος των «πράσινων» ήταν ο Τσεντί Οσμάν με 24 πόντους και απόλυτη ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Κέντρικ Ναν (22 πόντοι) και Κώστας Σλούκας (12 πόντοι).

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις 17 νίκες και απέκτησαν πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τη λιθουανική ομάδα.

Οριακή ήττα του Ολυμπιακού στο Μονακό

Στο Πριγκιπάτο, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Ματιού Στραζέλ πέτυχε το νικητήριο καλάθι τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ λίγο νωρίτερα ο Άλεκ Πίτερς είχε ευστοχήσει μόνο σε μία βολή που θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι», που αγωνίστηκαν χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους, ενώ νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Παρά την ήττα, η ομάδα του Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στη μάχη της τετράδας με ρεκόρ 20-11.

Η Ρεάλ «πάτησε» τη Βαλένθια

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε με 96-79 της Βαλένθια.

Οι Μαδριλένοι όχι μόνο κάλυψαν τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου, αλλά ανέβηκαν και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-11, ισοβαθμώντας με Ολυμπιακό και Βαλένθια στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Νίκες για Εφές, Ντουμπάι και Παρί

Η Αναντολού Εφές απέδρασε από το Μόναχο επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 81-80, χάρη σε buzzer-beater τρίποντο του Κόουλ Σουάιντερ.

Στο Σεράγεβο, η Dubai Basketball επικράτησε της Μπασκόνια με 100-94, φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες και παραμένοντας σε τροχιά δεκάδας.

Στον γαλλικό «εμφύλιο», η Παρί νίκησε με 90-81 τη Βιλερμπάν, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να πρωταγωνιστεί.

Σκληρή μάχη για την τετράδα

Η βαθμολογία της EuroLeague παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη. Η Φενέρμπαχτσε διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ τρεις ομάδες –Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια– ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 20-11.

Πιο πίσω, έξι ομάδες διεκδικούν τις θέσεις των playoffs, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα δραματικό φινάλε στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

