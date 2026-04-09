EuroLeague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 την Χάποελ στη Σόφια

Ο Ολυμπιακός παρουσία 10.000 οπαδών του πέρασε και από τη Σόφια επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 89-85 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της EuroLeague πριν την τελευταία στροφή της Regular Season.

Ο Ολυμπιακός είχε για πρώτο σκόρερ ξανά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που με 23 πόντους έφτασε τους 60(!) στην διπλή αγωνιστική και υπέγραψε την νίκη της ομάδας του. Παρ’ όλα αυτά, πέρα από την αποθέωση του Σάσα Βεζένκοφ και την βράβευση του από τον υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, το παιχνίδι θα μνημονεύεται και για την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ (μετά από 308 ημέρες) που ήταν εξαιρετικός με τρία ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο τάπες!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και στα πρώτα λεπτά η ομάδα του ήταν «φάντασμα» του εαυτού της, δεχόμενη σερί 11-0.

Λίγο μετά το πρώτο τάιμ άουτ του προπονητή του, ο Ολυμπιακός «ξύπνησε» και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να εκτελεί, τον Τάισον Γουόρντ να δίνει την ενέργειά του και τον Ντόντα Χολ να κερδίζει όλες τις μάχες από τους αντιπάλους ψηλούς, πέρασε μπροστά στο σκορ πλστην λήξη της περιόδου με 22-18.

Στην δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν η μία μετά την άλλη στο προβάδισμα του αγώνα, ενώ με 7’46’’ να απομένουν για το φιναλε του ημιχρόνου ο Μουστάφα Φαλ έκανε την επανεμφάνισή του μετά από 10 μήνες. Ο σέντερ του Ολυμπιακού έγινε αμέσως σημείο αναφοράς για την ερυθρόλευκη ομάδα καθώς με μια τάπα και τρεις ασίστ (όλες με αποδέκτη τον Άλεκ Πίτερς) ήταν καθοριστικός από τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σκόραρε τρίποντο και φάουλ με 1.5 δευτερόλεπτο να απομένει, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έκαναν λάθος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με 0.4’’ να απομένουν σχεδίασε ένα play το οποίο ο Ντόντα Χολ μετουσίωσε σε κάρφωμα στην καλύτερη φάση του αγώνα. Κάπως έτσι η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε τελικά στο +3 (48-51) στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη 13 πόντους.

Στην επανάληψη, ο Σάσα Βεζένκοφ αν και έμεινε άποντος στο πρώτο μέρος, έγινε διψήφιος πολύ γρήγορα καθώς με 10 πόντους στην τρίτη περίοδο οδήγησε τον Ολυμπιακό στο διάστημα αυτό.

Την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ μείωνε με κύριους επιθετικούς πόλους τους Μπράιαντ, Μάλκολμ και Οτούρου ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος με τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο για το 67-73 που ήταν και το το σκορ πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο μετά την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου πέρασε και πάλι στο παρκέ τον Μουστάφα Φαλ, ενώ στο ίδιο διάστημα ο Κόρι Τζόζεφ έγινε ο τρίτος διψήφιος του Ολυμπιακού μετά τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ.

Ο Μους έδεσε αμέσως την ερυθρόλευκη άμυνα σε ένα σημείο που έμοιαζε να χωλαίνει και ο Ολυμπιακός βρήκε προβάδισμα πέντε πόντων (79-84) 3’25’’ πριν το τέλος του αγώνα.

Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με ένα ιδιαίτερα ψηλό σχήμα, με τον Πίτερς στο «3», τον Βεζένκοφ στο «4» και τον Φαλ στο «5» και αυτό έφερε κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ. Ο Πίτερς μετά από ένα επιθετικό έκανε το 88-84 για την ομάδα του Πειραιά με 50’’ να απομένουν για το τέλος.

Η ομάδα του Πειραιά έχει πλέον 25-12.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89.

