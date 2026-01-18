Eurovision 2026: Δείτε τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την πρόκριση – Σήμερα ο Β’ ημιτελικός
Οι 28 συνολικά υποψήφιοι – του χθεσινού Α’ ημιτελικού και του σημερινού Β’ ημιτελικού – θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.
Η ΕΡΤ παρουσίασε χθες τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό του εθνικού τελικού Sing for Greece 2026, για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Η παρουσίαση έγινε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στην εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1, ενώ σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου αναμένονται τα υπόλοιπα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.
Αμέσως μετά την προβολή, όλα τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού είναι ήδη διαθέσιμα σε ψηφιακές πλατφόρμες: ERTFLIX, ERT echo, το YouTube κανάλι της ΕΡΤ και άλλες υπηρεσίες streaming.
1.«The other side», Alexandra Sieti
2.«Drop It», THE Astrolabe
3.«Aphrodite», Desi G
4.«Ferto», Ακύλας
5.«Parea», Evangelia
6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7.«Slipping Away», Niya
8.«Χάνομαι», Marseaux
9.«Άλμα», Rosanna Mailan
10.«Europa», STEFI
11.«The Songwriter», Revery
12.«Chaos», Dinamiss
13.«YOU & I», STYLIANOS
14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
