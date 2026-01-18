Eurovision 2026: Δείτε τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την πρόκριση – Σήμερα ο Β’ ημιτελικός

Η ΕΡΤ παρουσίασε χθες τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό του εθνικού τελικού Sing for Greece 2026, για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Η παρουσίαση έγινε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στην εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1, ενώ σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου αναμένονται τα υπόλοιπα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Αμέσως μετά την προβολή, όλα τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού είναι ήδη διαθέσιμα σε ψηφιακές πλατφόρμες: ERTFLIX, ERT echo, το YouTube κανάλι της ΕΡΤ και άλλες υπηρεσίες streaming.

1.«The other side», Alexandra Sieti

2.«Drop It», THE Astrolabe

3.«Aphrodite», Desi G

4.«Ferto», Ακύλας

5.«Parea», Evangelia

6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7.«Slipping Away», Niya

8.«Χάνομαι», Marseaux

9.«Άλμα», Rosanna Mailan

10.«Europa», STEFI

11.«The Songwriter», Revery

12.«Chaos», Dinamiss

13.«YOU & I», STYLIANOS

14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

