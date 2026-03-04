Eurovision 2026: Στην 4η θέση έπεσε το ελληνικό τραγούδι, ποιοι είναι στην δεκάδα

Αυτή την στιγμή φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία, με το «Liekinheitin» των Λίντα Λαμπένιους και Πέτε Πάρκονεν

04 Μαρ. 2026 11:30
Ολοκληρώνεται σταδιακά το παζλ της Eurovision 2026, με τις χώρες να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, κάτι που σταδιακά ανατρέπει τα δεδομένα.

Την ίδια ώρα, ο Akylas προετοιμάζει το έδαφος για την παρουσία του στη Βιέννη, τόσο με παρουσίες στο εξωτερικό όσο και με το βίντεο κλιπ του «Ferto», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα.

Βέβαια, στα στοιχήματα τα νέα δεν είναι θετικά για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας. Ο ίδιος χάνει διαρκώς έδαφος, παρόλο που είχε ξεκινήσει με δυνατό πλασάρισμα, το οποίο τον είχε φέρει ακόμη και στη δεύτερη θέση, μια ανάσα από την κορυφή.

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των στοιχηματικών, ο Akylas με το «Ferto» έχασαν ακόμη μία θέση, καθώς ήρθε νέα πτώση, στην τέταρτη θέση.

Ειδικότερα, στην τρίτη θέση βρίσκεται πλέον η Αυστραλία, με το «Eclipse» της Delta Goodrem να ανεβαίνει σταδιακά λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της συμμετοχής.

Το μεγάλο φαβορί που ξεχωρίζει και ο… γείτονας που απειλεί

Ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία, με το «Liekinheitin» των Λίντα Λαμπένιους και Πέτε Πάρκονεν. Αρχικά έδειχνε να βρίσκεται κοντά με τους αντιπάλους του, όμως μέσα σε λίγα 24ωρα διπλασίασε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Την ίδια ώρα, η Δανία με το τραγούδι «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund φαίνεται να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και φαντάζει η μεγαλύτερη απειλή για τη «γειτόνισσα» που προβάρει ως φαβορί για τη νίκη.

Εδραιώνεται στη δεκάδα και κοιτάζει ψηλότερα η Κύπρος

Όσον αφορά την Κύπρο, το «Jalla» παραμένει σε τροχιά δεκάδας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην όγδοη θέση, περιμένοντας να ανακοινωθούν και οι συμμετοχές άλλων χωρών για να δει αν μπορεί να ανέβει ψηλότερα.

