Εβάν Φουρνιέ: Νέο γευστικό ποστάρισμα από τον Γάλλο – Του αρέσει η Ελλάδα και το δείχνει

Αφού κατέκτησε τον τίτλο στην GBL και το πανηγύρισε δεόντως με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους συμπαίκτες του, ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε η ώρα να διαφημίσει και τα γλυκά της Ελλάδας, κλείνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο παρουσίασης της ελληνικής κουζίνας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχοντας συμπληρώσει λίγες ημέρες στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε το ότι μια χώρα τη γνωρίζει καλύτερα μέσα από την κουζίνα της…

Έτσι λοιπόν δοκίμασε για πρώτη φορά πίτα με γύρο και φρόντισε να ενημερώσει τους απανταχού φίλους του πόσο ενθουσιασμένος ήταν…

This was INCREDIBLE🔥🔥🔥 pic.twitter.com/huxCHA4mCq



Επανήλθε τον Νοέμβριο όταν κάνοντας ‘παιχνίδι’ με τους ακολούθους του, τους ζήτησε βοήθεια γράφοντας: «Οκ φίλοι μου… Πείτε μου το απόλυτα αγαπημένο σας μέρος για σουβλάκι σας παρακαλώ. Ρωτάω για ένα φίλο…»

Τον Δεκέμβριο, άλλαξε πίστα και άφησε στην άκρη τα πιτόγυρα και μετά από τον αγώνα με τον Πανιώνιο ήρθε η στιγμή να αποθεώσει την ελληνική φέτα. «Αν δεν έχεις φάει φέτα στην Ελλάδα, δεν έχεις φάει ποτέ φέτα. Είναι καταπληκτική»

Πως κλείνει όμως ένα πολύ ωραία γεύμα; Μα φυσικά μ’ ένα γλυκό, κι αυτό ακριβώς έκανε ο Γάλλος σούπερ σταρ. Λίγες ώρες μετά την απονομή της κούπας της GBL πόσταρε μια φωτογραφία μ’ ένα κουτί σιροπιαστά με το εξής μήνυμα: «Ετοιμάσου για ένα καλοκαίρι γεμάτο γεύσεις, φίλε μου»

Get ready for a culinary summer my friend pic.twitter.com/o6d4VAtBAn

