Έβανς: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ, αυτό είναι το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης

«Καλή ανάρρωση, Κίναν! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», ανέφερε ο Ολυμπιακός στα social media

18 Νοέ. 2025 23:21
Ο Κίνας Έβανς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα και θα χάσει όλη τη σεζόν.

Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε μόλις σε δύο λεπτά συμμετοχής στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, παιχνίδι που ήταν το πρώτο του στη Euroleague μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω επέμβασης.

Ο παίκτης είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.

«Καλή ανάρρωση, Κίναν! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

 

