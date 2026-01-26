Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Ποιοι και τι αλλαγές θα δούν στις αποδοχές τους ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Από αυτή την εβδομάδα τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέες κλίμακες άμεσης φορολογίας, φέρνοντας αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος μεταφράζεται σε άμεση αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι μισθωτοί.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη λάβει τις αυξήσεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται. Η φορολογική μεταρρύθμιση, που κατατέθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, αποτελεί –σύμφωνα με το υπουργείο– τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων από τη Μεταπολίτευση.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Οι αλλαγές φέρνουν μειώσεις συντελεστών φόρου από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών, ενώ για πολύτεκνους οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και τις 22 μονάδες. Το ύψος της ωφέλειας εξαρτάται από το εισόδημα, τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων και την ηλικία του εργαζομένου. Κυρίως ευνοούνται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Ειδικότερα:

Μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Συντελεστής 9% για νέους 26-30 ετών σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

για νέους σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Συντελεστής 9% για τρίτεκνους με εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ.

Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες). Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά.

Οι βασικές αλλαγές στις κλίμακες

Μείωση κατά 2 μονάδες για εισοδήματα 10.000-40.000 ευρώ: – 10.000-20.000 €: από 22% → 20% – 20.000-30.000 €: από 28% → 26% – 30.000-40.000 €: από 36% → 34%

για εισοδήματα 10.000-40.000 ευρώ: – 10.000-20.000 €: από 22% → – 20.000-30.000 €: από 28% → – 30.000-40.000 €: από 36% → Ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000-60.000 €.

για 40.000-60.000 €. Συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 60.000 €.

Επιπλέον μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Συντελεστής 10.000-20.000 €: 20% (χωρίς τέκνα) → 18% (1 τέκνο), 16% (2 τέκνα), 9% (3 τέκνα), 0% (4+ τέκνα).

(1 τέκνο), (2 τέκνα), (3 τέκνα), (4+ τέκνα). Συντελεστής 20.000-30.000 €: 26% (χωρίς τέκνα) → μειώνεται κατά 2 μονάδες ανά τέκνο (π.χ. 24% με 1 τέκνο, 22% με 2, 20% με 3 κ.ο.κ.).

Παραδείγματα αυξήσεων στους μισθούς

Για νέους εργαζόμενους

Νέα 25 ετών με καθαρό μισθό 980 € (ετήσιο εισόδημα 15.000 €) → μηδενικός φόρος. Αύξηση 91 € μηνιαίως → νέος καθαρός μισθός 1.071 €. Ετήσιο όφελος 1.283 € (περίπου 1,3 μισθοί). Νέος 24 ετών με καθαρό 1.250 € → μηδενικός φόρος. Αύξηση 177 € → νέος μισθός 1.427 €. Ετήσιο όφελος 2.483 € (2 μισθοί). Νέος 29 ετών με καθαρό 1.500 € → συντελεστής 9% αντί 22%. Αύξηση 100 € → νέος μισθός 1.600 €. Ετήσιο όφελος 1.400 € (1 μισθός).

Για μισθωτούς με παιδιά

Μισθωτός με 1 παιδί και καθαρό 1.510 € → αύξηση 43 € → νέος μισθός 1.553 €. Ετήσιο όφελος 600 € (διπλασιάζεται αν εργάζεται και η σύζυγος). Μισθωτός με 2 παιδιά και καθαρό 1.526 € → αύξηση 64 € → νέος μισθός 1.590 €. Ετήσιο όφελος 900 € (1.800 € αν εργάζεται και η σύζυγος). Τρίτεκνος με καθαρό 1.540 € → αύξηση 121 € → νέος μισθός 1.663 €. Με σύζυγο εργαζόμενη → συνολική αύξηση 214 € μηνιαίως, 3.000 € ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό 1.809 € → αύξηση 293 € → νέος μισθός 2.102 €. Ετήσιο όφελος 4.100 € (έως 5.780 € αν εργάζεται και η σύζυγος).

Για μισθωτούς χωρίς παιδιά

Μισθωτός με καθαρό 1.251 € → ετήσια αύξηση 200 € (διπλασιάζεται αν εργάζεται και η σύζυγος).

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την εκκαθάριση φόρου το 2027.

