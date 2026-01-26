Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Ποιοι και τι αλλαγές θα δούν στις αποδοχές τους ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε ισχύ οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος. Άμεσο όφελος στους μισθούς από τον Ιανουάριο

Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Ποιοι και τι αλλαγές θα δούν στις αποδοχές τους ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
26 Ιαν. 2026 7:42
Pelop News

Από αυτή την εβδομάδα τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι νέες κλίμακες άμεσης φορολογίας, φέρνοντας αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος μεταφράζεται σε άμεση αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι μισθωτοί.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη λάβει τις αυξήσεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται. Η φορολογική μεταρρύθμιση, που κατατέθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, αποτελεί –σύμφωνα με το υπουργείο– τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων από τη Μεταπολίτευση.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Οι αλλαγές φέρνουν μειώσεις συντελεστών φόρου από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών, ενώ για πολύτεκνους οι μειώσεις φτάνουν ακόμη και τις 22 μονάδες. Το ύψος της ωφέλειας εξαρτάται από το εισόδημα, τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων και την ηλικία του εργαζομένου. Κυρίως ευνοούνται η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Ειδικότερα:

  • Μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
  • Συντελεστής 9% για νέους 26-30 ετών σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
  • Μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • Συντελεστής 9% για τρίτεκνους με εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ.

Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες). Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά.

Οι βασικές αλλαγές στις κλίμακες

  • Μείωση κατά 2 μονάδες για εισοδήματα 10.000-40.000 ευρώ: – 10.000-20.000 €: από 22% → 20% – 20.000-30.000 €: από 28% → 26% – 30.000-40.000 €: από 36% → 34%
  • Ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000-60.000 €.
  • Συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 60.000 €.

Επιπλέον μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

  • Συντελεστής 10.000-20.000 €: 20% (χωρίς τέκνα) → 18% (1 τέκνο), 16% (2 τέκνα), 9% (3 τέκνα), 0% (4+ τέκνα).
  • Συντελεστής 20.000-30.000 €: 26% (χωρίς τέκνα) → μειώνεται κατά 2 μονάδες ανά τέκνο (π.χ. 24% με 1 τέκνο, 22% με 2, 20% με 3 κ.ο.κ.).

Παραδείγματα αυξήσεων στους μισθούς

Για νέους εργαζόμενους

  1. Νέα 25 ετών με καθαρό μισθό 980 € (ετήσιο εισόδημα 15.000 €) → μηδενικός φόρος. Αύξηση 91 € μηνιαίως → νέος καθαρός μισθός 1.071 €. Ετήσιο όφελος 1.283 € (περίπου 1,3 μισθοί).
  2. Νέος 24 ετών με καθαρό 1.250 € → μηδενικός φόρος. Αύξηση 177 € → νέος μισθός 1.427 €. Ετήσιο όφελος 2.483 € (2 μισθοί).
  3. Νέος 29 ετών με καθαρό 1.500 € → συντελεστής 9% αντί 22%. Αύξηση 100 € → νέος μισθός 1.600 €. Ετήσιο όφελος 1.400 € (1 μισθός).

Για μισθωτούς με παιδιά

  1. Μισθωτός με 1 παιδί και καθαρό 1.510 € → αύξηση 43 € → νέος μισθός 1.553 €. Ετήσιο όφελος 600 € (διπλασιάζεται αν εργάζεται και η σύζυγος).
  2. Μισθωτός με 2 παιδιά και καθαρό 1.526 € → αύξηση 64 € → νέος μισθός 1.590 €. Ετήσιο όφελος 900 € (1.800 € αν εργάζεται και η σύζυγος).
  3. Τρίτεκνος με καθαρό 1.540 € → αύξηση 121 € → νέος μισθός 1.663 €. Με σύζυγο εργαζόμενη → συνολική αύξηση 214 € μηνιαίως, 3.000 € ετησίως.
  4. Πολύτεκνος με καθαρό 1.809 € → αύξηση 293 € → νέος μισθός 2.102 €. Ετήσιο όφελος 4.100 € (έως 5.780 € αν εργάζεται και η σύζυγος).

Για μισθωτούς χωρίς παιδιά

Μισθωτός με καθαρό 1.251 € → ετήσια αύξηση 200 € (διπλασιάζεται αν εργάζεται και η σύζυγος).

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την εκκαθάριση φόρου το 2027.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:53 Σουηδία: Συνυπογραφείτε …θεραπεία για το στρες και την εξουθένωση
10:45 Προϋπολογισμός: Στα 77.065 τα έσοδα, πάνω από 100 εκ. το πλεόνασμα
10:44 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος: Σημαντικές αποφάσεις για διαχείριση απορριμμάτων, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
10:39 Ο Σπύρος Ανδριανός στην «Π»: «Η αλλαγή καριέρας είναι μετάβαση χαρακτήρα»
10:30 Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά
10:27 Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους
10:23 Μαρινάκης για δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ολέθριες» οι μαζικές αποφυλακίσεις από νόμο Παρασκευόπουλου
10:17 Που θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό
10:10 Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
9:47 Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία
9:40 Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Τεχνολογίας στα Αρσάκεια Σχολεία ΦΩΤΟ
9:34 Κικίλιας για Master Plan λιμένα Πατρών: Νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας
9:27 Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στο Πειραιά, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
9:15 ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια
9:07 Στέγη, κοινωνική συνοχή και υγεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η ατζέντα
9:01 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Οι κρίσιμες ημερομηνίες
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:50 Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μία αγνοούμενη ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ