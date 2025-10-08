Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσήλθε σήμερα το πρωί ο Βασίλης Μπισμπίκης για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Μπισμπίκης: Σήμερα η δίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη, στην Ευελπίδων ο ηθοποιός ΝΕΟΤΕΡΑ

Η δίκη διεκόπη προσωρινά, καθώς η πλευρά του ηθοποιού ζήτησε να κληθεί να καταθέσει ο αστυνομικός που είχε σηκώσει το τηλέφωνο για την καταγραφή του συμβάντος, λόγω έλλειψης καταγραφικού στο αστυνομικό τμήμα.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει εάν η διαδικασία θα συνεχιστεί ή θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.

