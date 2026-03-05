Ευρωαγορές σε ήπια πτώση, σε θετικό πρόσιμο η Ασία
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια πτωτικά την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν ισχυρά κέρδη στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,47% στις 609,71 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,72% στις 5.883 μονάδες.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια:
- DAX Φρανκφούρτης -0,55% στις 24.071,50 μονάδες
- CAC 40 Παρισιού -0,60% στις 8.119,01 μονάδες
- FTSE 100 Λονδίνου -0,14% στις 10.552,48 μονάδες
- FTSE MIB Μιλάνου -0,71%
- IBEX 35 Μαδρίτης -0,28%
Μικρές απώλειες καταγράφουν και τα futures της Wall Street στις προσυνεδριακές συναλλαγές: Dow Jones -0,56%, S&P 500 -0,43%, Nasdaq -0,48%.
Αντίθετα, στην Ασία-Ειρηνικό η εικόνα ήταν έντονα θετική:
- MSCI Asia Pacific +2,17%
- Kospi Ν. Κορέας +9,63%
- Nikkei Ιαπωνίας +1,72%, Topix +1,90%
- CSI 300 Κίνας +0,98%
- Hang Seng Χονγκ Κονγκ +0,28%
- S&P/ASX 200 Αυστραλίας +0,44%
Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι δολαρίου σημειώνει πτώση 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,1586 δολάρια. Το δολάριο ενισχύεται 0,11% έναντι γεν (157,25 γεν), ενώ η στερλίνα υποχωρεί 0,40% έναντι δολαρίου (1,3320 δολάρια).
Ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,32% στα 5.139,86 δολάρια ανά ουγγιά.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων παρουσιάζουν άνοδο:
- Γερμανία 2,80% (+5 μ.β.)
- Ελλάδα 3,47% (+7 μ.β.)
- Ιταλία 3,49% (+7 μ.β.)
- Γαλλία 3,41% (+7 μ.β.)
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,50% (+6 μ.β.)
