Ευρωαγορές σε ήπια πτώση, σε θετικό πρόσιμο η Ασία
05 Μαρ. 2026 11:05
Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ήπια πτωτικά την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν ισχυρά κέρδη στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,47% στις 609,71 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,72% στις 5.883 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια:

  • DAX Φρανκφούρτης -0,55% στις 24.071,50 μονάδες
  • CAC 40 Παρισιού -0,60% στις 8.119,01 μονάδες
  • FTSE 100 Λονδίνου -0,14% στις 10.552,48 μονάδες
  • FTSE MIB Μιλάνου -0,71%
  • IBEX 35 Μαδρίτης -0,28%

Μικρές απώλειες καταγράφουν και τα futures της Wall Street στις προσυνεδριακές συναλλαγές: Dow Jones -0,56%, S&P 500 -0,43%, Nasdaq -0,48%.

Αντίθετα, στην Ασία-Ειρηνικό η εικόνα ήταν έντονα θετική:

  • MSCI Asia Pacific +2,17%
  • Kospi Ν. Κορέας +9,63%
  • Nikkei Ιαπωνίας +1,72%, Topix +1,90%
  • CSI 300 Κίνας +0,98%
  • Hang Seng Χονγκ Κονγκ +0,28%
  • S&P/ASX 200 Αυστραλίας +0,44%

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι δολαρίου σημειώνει πτώση 0,40% και διαμορφώνεται στα 1,1586 δολάρια. Το δολάριο ενισχύεται 0,11% έναντι γεν (157,25 γεν), ενώ η στερλίνα υποχωρεί 0,40% έναντι δολαρίου (1,3320 δολάρια).

Ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,32% στα 5.139,86 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων παρουσιάζουν άνοδο:

  • Γερμανία 2,80% (+5 μ.β.)
  • Ελλάδα 3,47% (+7 μ.β.)
  • Ιταλία 3,49% (+7 μ.β.)
  • Γαλλία 3,41% (+7 μ.β.)
  • Ηνωμένο Βασίλειο 4,50% (+6 μ.β.)

