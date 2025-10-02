Ευρωλίγκα: Ο Ολυμπιακός με στόχο το 2Χ2 κόντρα στη Ρεαλ

Ευρωλίγκα: Ο Ολυμπιακός με στόχο το 2Χ2 κόντρα στη Ρεαλ
02 Οκτ. 2025 11:40
Pelop News

Για δεύτερη μάχη στην Ισπανία ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, καθώς απόψε (21:45, Novasports Prime) αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Movistar Arena για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν δύσκολη νίκη στην πρεμιέρα επί της μαχητικής Μπασκόνια με 102-96 και θέλουν να κάνουν το απόλυτο στην πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν, προκειμένου να δείξουν ότι παραμένουν ομάδα που έχει ως στόχο την παρουσία της στο Final Four, με τη διεξαγωγή του στο ΟΑΚΑ να δίνει επιπλέον κίνητρο για τη διεκδίκηση του τίτλου μέχρι τέλους.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην πρεμιέρα, είχε ένα «καταστροφικό» δεύτερο δεκάλεπτο, όπως το χαρακτήρισε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά κατάφερε, ουσιαστικά με έναν πόιντ γκαρντ, να βγει νικητής σε έναν φρενήρη ρυθμό που επέβαλε η Μπασκόνια και με τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό να μετρά 23 πόντους με 5/8 τρίποντα, τον Ντιάλο 15 και τον Φόρεστ 14.

Ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός κρατά το γεγονός πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε πανέτοιμος, κάνοντας double double με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Παράλληλα, σε καλή κατάσταση έδειξε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και με τους 21 πόντους που πέτυχε στη Βιτόρια έδειξε ότι συνεχίζει από το σημείο που σταμάτησε στους τελικούς της GBL, όταν και ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του τίτλου, κόντρα στον Παναθηναϊκό AKΤOR.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ έδειξε ότι είναι σε… MVP mode, ενώ θετικοί ήταν στο ντεμπούτο τους οι Ουόρντ και Χολ με 11 και 8 πόντους αντίστοιχα.

Στα θετικά που κρατάνε οι Πειραιώτες είναι ότι σε ένα κρίσιμο ματς έχασαν μόλις μία βολή (31/32), αλλά και τη βοήθεια από Ουόκαπ και Πίτερς.

Βέβαια, οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να διαχειριστούν τα προβλήματα που παρουσίασαν στο αμυντικό transition και τα λάθη που έκαναν, την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Από την πλευρά τους οι «μερένχες» προέρχονται από ήττα στην Ιταλία (74-68 από τη Βίρτους Μπολόνια), δείχνοντας ότι θα χρειαστεί χρόνο για να δέσει ως ομάδα στη νέα εποχή με τον Σέρχιο Σκαριόλο στον πάγκο.
