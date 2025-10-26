Ευρωβαρόμετρο 2025: Οι Έλληνες προτιμούν τα social media ως πηγή ενημέρωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον καθιερωθεί ως η κυριότερη πηγή ενημέρωσης για τους πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έρευνα flash Ευρωβαρόμετρο «Social Media 2025», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Eιδικότερα, η μελέτη αναδεικνύει μια καθαρή μεταστροφή των συνηθειών πληροφόρησης, με την πλειονότητα των πολιτών και ιδιαίτερα στην Ελλάδα να στρέφεται στις ψηφιακές πλατφόρμες για ενημέρωση σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα, το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα πρώτη στην ενημέρωση μέσω social media

Περισσότεροι από έξι στους δέκα Έλληνες (56%) δηλώνουν ότι ενημερώνονται κυρίως μέσα από τα social media, με την τηλεόραση να ακολουθεί σε μικρή απόσταση (54%).

Σε αντίθεση, ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης εξακολουθεί να προτιμά την τηλεόραση ως βασικό μέσο πληροφόρησης (71%), ενώ μόνο το 34% των Ελλήνων εμπιστεύεται τον Τύπο (εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εκδόσεις) – ποσοστό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (41%).

Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει τη ραγδαία ψηφιακή στροφή του ελληνικού κοινού, που επιλέγει την αμεσότητα των δικτύων έναντι των παραδοσιακών μέσων.

Fake news

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) παραδέχονται ότι εκτίθενται σε παραπληροφόρηση ή fake news τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (66%).

Η αυξημένη κατανάλωση περιεχομένου στα social media φαίνεται να συνδέεται με την ευκολότερη διάδοση ανακριβών πληροφοριών, εντείνοντας την ανάγκη για μηχανισμούς ελέγχου και εκπαίδευση των χρηστών στην αξιολόγηση των πηγών.

Facebook και Instagram στο Νο 1

Το Facebook εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ενημέρωσης στην Ελλάδα, καθώς 68% των χρηστών το χρησιμοποιούν για να ενημερωθούν – πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (58%).

Οι νέοι ηλικίας 15–24 ετών δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση στο Instagram, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για 66% των ερωτηθέντων, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό των συνομηλίκων τους στην ΕΕ (64%).

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρουν τα βασικά ευρήματα της έρευνας για Ελλάδα και ΕΕ:

· Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα για την πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα. Πάνω από πέντε στους δέκα (56%) χρησιμοποιούν στην Ελλάδα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν και δεύτερη έρχεται η τηλεόραση (54%), σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ που φαίνεται να προτιμά ακόμα την τηλεόραση για να ενημερωθεί (71%). Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 34% των πολιτών στην Ελλάδα επιλέγουν να ενημερωθούν άμεσα από εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εκδόσεις, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 41%.

· Η παραπληροφόρηση στην Ελλάδα: Πάνω από εφτά στους δέκα (74%) δήλωσαν πως έχουν εκτεθεί σε παραπληροφόρηση ή fake news τουλάχιστον κάποιες φορές την τελευταία εβδομάδα, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ΕΕ του 66%.

· Σχεδόν επτά στους δέκα (68%) προτιμούν να χρησιμοποιούν το Facebook για να ενημερώνονται στην Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ (58%). Οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πρώτη πηγή ενημέρωσής τους για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα είναι το Instagram (66%), γεγονός που συμβαδίζει και με τα δεδομένα για τους νέους γενικά στην ΕΕ (64%).

· Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ σχεδόν 4 στους δέκα (37%) δήλωσαν πως ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν πως αν και χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια, δεν ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ (37%).

· Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ σημαντική για τους περισσότερους πολίτες, ακόμα κι αν δεν ενημερώνονται καθημερινά για τις ευρωπαϊκά ζητήματα: αν και η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί «σημαντικό» ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ (66%), μόλις λίγο περισσότεροι από δύο στους δέκα (22%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική «τις περισσότερες φορές», και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (44%) αναφέρουν ότι το κάνουν «περιστασιακά». Στην Ελλάδα σχεδόν επτά στους δέκα (68%) δήλωσαν πως παρακολουθούν, έστω και περιστασιακά, τις εξελίξεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

